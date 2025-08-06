ua en ru
Ср, 06 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп назвал своего вероятного преемника на посту президента США

Вашингтон, Среда 06 августа 2025 01:20
UA EN RU
Трамп назвал своего вероятного преемника на посту президента США Фото: Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп не исключил, что его преемником на посту президента может стать действующий вице-президент Джей Ди Вэнс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Белом доме.

"Сейчас, очевидно, еще рано об этом говорить, но бесспорно, он (Джей Ди Вэнс. - ред.) выполняет отличную работу и, вероятно, на этом этапе был бы фаворитом", - сказал Трамп.

Президент также подтвердил, что Вэнс может объединиться с госсекретарем Марко Рубио "в той или иной форме".

Кандидаты на выборах 2028 года

Напомним, ранее государственный секретарь Марко Рубио не исключил, что на президентских выборах в 2028 году, кандидатом от республиканцев может стать нынешний вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В то же время, Трамп заявил, что не планирует в третий раз баллотироваться на высший политический пост в США.

По данным СМИ, в администрации Трампа уже рассматривают вероятных кандидатов на нового главу государства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп
Новости
РФ планирует до конца года сформировать 10 новых дивизий, две уже созданы, - Сырский
РФ планирует до конца года сформировать 10 новых дивизий, две уже созданы, - Сырский
Аналитика
После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО