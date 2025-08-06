Трамп назвал своего вероятного преемника на посту президента США
Президент США Дональд Трамп не исключил, что его преемником на посту президента может стать действующий вице-президент Джей Ди Вэнс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Белом доме.
"Сейчас, очевидно, еще рано об этом говорить, но бесспорно, он (Джей Ди Вэнс. - ред.) выполняет отличную работу и, вероятно, на этом этапе был бы фаворитом", - сказал Трамп.
Президент также подтвердил, что Вэнс может объединиться с госсекретарем Марко Рубио "в той или иной форме".
Кандидаты на выборах 2028 года
Напомним, ранее государственный секретарь Марко Рубио не исключил, что на президентских выборах в 2028 году, кандидатом от республиканцев может стать нынешний вице-президент США Джей Ди Вэнс.
В то же время, Трамп заявил, что не планирует в третий раз баллотироваться на высший политический пост в США.
По данным СМИ, в администрации Трампа уже рассматривают вероятных кандидатов на нового главу государства.