Венса звинуватили у зловживанні владою: заради розваги наказав "підняти" річку

Віцепрезидент США Джей Ді Венс наказав підняти рівень води в річці для своєї сімейної прогулянки на човні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Beast.
Віцепрезидента США Джей Ді Венса звинуватили у безпрецедентному зловживанні владою. Так, аби він міг безперешкодно покататися на човні з родиною, за наказом Секретної служби було підвищено рівень води в річці в Огайо.
Це було зроблено для забезпечення безпечного пересування охорони Венса моторними човнами, поки той насолоджувався веслуванням разом із родиною.
Доказом являється той факт, що згідно з даними Геологічної служби США, у дні святкування Венсом свого 41-річчя спостерігалося раптове підвищення рівня води в озері Caesar Creek, з якого беруть початок води річки.
У Корпусі інженерів армії США (USACE) заявили, що запит відповідав стандартним критеріям експлуатації гідроспоруд і не потребував відхилень від звичайних процедур.
Водночас колишній радник Білого дому з етики Норм Айзен розкритикував цей інцидент: "Я отримував чимало дивних прохань, працюючи з адміністрацією Обами, але жодного разу - підняти рівень води для каякінгу чиновника. Це виглядає як особлива привілея, якої не мають звичайні громадяни".
Даний епізод викликав хвилю обурення та звинувачення у використанні державних ресурсів для приватних розваг.
До речі, це не перший випадок, коли родинні поїздки Венса супроводжуються резонансом. Наприклад, на початку 2025 року протестувальники пікетували під час його лижного відпочинку у Вермонті через позицію уряду щодо війни в Україні.
Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що його наступником на посаді президента може стати чинний віцепрезидент Джей Ді Венс.
Трамп також підтвердив, що Венс може об'єднатися з держсекретарем Марко Рубіо "у тій чи іншій формі".
Раніше державний секретар Марко Рубіо не виключив, що на президентських виборах у 2028 році, кандидатом від республіканців може стати нинішній віцепрезидент США Джей Ді Венс.