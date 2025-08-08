Венса звинуватили у зловживанні владою: заради розваги наказав "підняти" річку

Віцепрезидента США Джей Ді Венса звинуватили у безпрецедентному зловживанні владою. Так, аби він міг безперешкодно покататися на човні з родиною, за наказом Секретної служби було підвищено рівень води в річці в Огайо.

Це було зроблено для забезпечення безпечного пересування охорони Венса моторними човнами, поки той насолоджувався веслуванням разом із родиною.

Доказом являється той факт, що згідно з даними Геологічної служби США, у дні святкування Венсом свого 41-річчя спостерігалося раптове підвищення рівня води в озері Caesar Creek, з якого беруть початок води річки.

У Корпусі інженерів армії США (USACE) заявили, що запит відповідав стандартним критеріям експлуатації гідроспоруд і не потребував відхилень від звичайних процедур.

Водночас колишній радник Білого дому з етики Норм Айзен розкритикував цей інцидент: "Я отримував чимало дивних прохань, працюючи з адміністрацією Обами, але жодного разу - підняти рівень води для каякінгу чиновника. Це виглядає як особлива привілея, якої не мають звичайні громадяни".

Даний епізод викликав хвилю обурення та звинувачення у використанні державних ресурсів для приватних розваг.

До речі, це не перший випадок, коли родинні поїздки Венса супроводжуються резонансом. Наприклад, на початку 2025 року протестувальники пікетували під час його лижного відпочинку у Вермонті через позицію уряду щодо війни в Україні.