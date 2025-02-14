Вэнс сделал заявление после встречи с Зеленским

США хотят, чтобы война России против Украины завершилась. При этом необходим продолжительный мир.
Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы хотим, чтобы закончилась война, мы хотим, чтобы убийства остановились, но мы хотим достичь продолжительного мира, а не конфликт в Европе через несколько лет", - отметил вице-президент США.
Вэнс уточнил, что был проведен ряд "хороших диалогов" о том, как достичь продолжительного мира вместе. И таких диалогов будет еще больше в ближайшие дни, недели и месяцы.
Также у вице-президента поинтересовались, какие будут дальнейшие действия, если Украина будет не готова садиться за стол переговоров с Россией.
По словам Вэнса, по этому вопросу "уже есть продвижение вперед".
"Во-первых, есть прекрасные участники украинской делегации. Есть наш невероятный госсекретарь Марко Рубио, есть генерал Келлог (спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог - ред.). Для нас важно собраться вместе и начать разговаривать", - отметил вице-президент.
Также он добавил, что переговоры необходимы, чтобы "довести дело до конца".
Напомним, сегодня, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Пока неизвестно, что именно они обсуждали и как прошли переговоры.
Это первая встреча Зеленского и Вэнса после того, как в США к власти пришел Дональд Трамп.
К слову, Вэнс уже выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Он вспомнил о войне России против Украины только в одном предложении. При этом вице-президент жестко раскритиковал Европу.
С основными заявлениями Вэнса можете ознакомиться в материале РБК-Украина.
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