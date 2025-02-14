Вэнс сделал заявление после встречи с Зеленским

"Мы хотим, чтобы закончилась война, мы хотим, чтобы убийства остановились, но мы хотим достичь продолжительного мира, а не конфликт в Европе через несколько лет", - отметил вице-президент США.



Вэнс уточнил, что был проведен ряд "хороших диалогов" о том, как достичь продолжительного мира вместе. И таких диалогов будет еще больше в ближайшие дни, недели и месяцы.

Также у вице-президента поинтересовались, какие будут дальнейшие действия, если Украина будет не готова садиться за стол переговоров с Россией.

По словам Вэнса, по этому вопросу "уже есть продвижение вперед".

"Во-первых, есть прекрасные участники украинской делегации. Есть наш невероятный госсекретарь Марко Рубио, есть генерал Келлог (спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог - ред.). Для нас важно собраться вместе и начать разговаривать", - отметил вице-президент.

Также он добавил, что переговоры необходимы, чтобы "довести дело до конца".