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В Мюнхене началась встреча Зеленского и вице-президента США

Мюнхен, Пятница 14 февраля 2025 18:34
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В Мюнхене началась встреча Зеленского и вице-президента США Фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Украины Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс начали встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Как передает РБК-Украина, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Деталей встречи президента Украины и вице-президента США пока нет. Вероятно, о них будет сообщено позже.

Встреча Зеленского и Вэнса

Стоит заметить, что первыми о планах вице-президента США Джея Ди Вэнса провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мюнхене сообщали западные СМИ.

После этого сам глава украинского государства подтвердил, что он проведет переговоры с Вэнсом.

В частности, планы на встречу президент Украины обсудил по телефону с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США утверждал, что американскую делегацию, которая проведет встречу с Зеленским и украинскими чиновниками, помимо Вэнса возглавит госсекретарь Марко Рубио.

Также Трамп выразил надежду на позитивные результаты встречи украинской и американской команд.

К слову, вице-президент США уже выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Он только вскользь упомянул войну России против Украины. В основном Вэнс говорил о "проблемах с демократией" в Европе.

Детально с основными заявлениями можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Мюнхенская конференция по безопасности Джей Ди Вэнс
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