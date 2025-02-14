Венс зробив заяву після зустрічі із Зеленським

"Ми хочемо, щоб закінчилася війна, ми хочемо, щоб вбивства зупинилися, але ми хочемо досягти тривалого миру, а не конфлікт у Європі за кілька років", - зазначив віце-президент США.



Венс уточнив, що була проведена низка "хороших діалогів" про те, як досягти тривалого миру разом. І таких діалогів буде ще більше найближчими днями, тижнями і місяцями.

Також у віце-президента поцікавилися, які будуть подальші дії, якщо Україна буде не готова сідати за стіл переговорів з Росією.

За словами Венса, з цього питання "вже є просування вперед".

"По-перше, є чудові учасники української делегації. Є наш неймовірний держсекретар Марко Рубіо, є генерал Келлог (спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог - ред.). Для нас важливо зібратися разом і почати розмовляти", - зазначив віце-президент.

Також він додав, що переговори необхідні, щоб "довести справу до кінця".