Венс зробив заяву після зустрічі із Зеленським

США хочуть, щоб війна Росії проти України завершилася. При цьому необхідний тривалий мир.
Як передає кореспондент РБК-Україна, про це після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив віце-президент США Джей Ді Венс.
"Ми хочемо, щоб закінчилася війна, ми хочемо, щоб вбивства зупинилися, але ми хочемо досягти тривалого миру, а не конфлікт у Європі за кілька років", - зазначив віце-президент США.
Венс уточнив, що була проведена низка "хороших діалогів" про те, як досягти тривалого миру разом. І таких діалогів буде ще більше найближчими днями, тижнями і місяцями.
Також у віце-президента поцікавилися, які будуть подальші дії, якщо Україна буде не готова сідати за стіл переговорів з Росією.
За словами Венса, з цього питання "вже є просування вперед".
"По-перше, є чудові учасники української делегації. Є наш неймовірний держсекретар Марко Рубіо, є генерал Келлог (спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог - ред.). Для нас важливо зібратися разом і почати розмовляти", - зазначив віце-президент.
Також він додав, що переговори необхідні, щоб "довести справу до кінця".
Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
Наразі невідомо, що саме вони обговорювали і як пройшли переговори.
Це перша зустріч Зеленського і Венса після того, як у США до влади прийшов Дональд Трамп.
До слова, Венс уже виступив на Мюнхенській конференції з безпеки. Він згадав про війну Росії проти України тільки в одному реченні. При цьому віцепрезидент жорстко розкритикував Європу.
З основними заявами Венса можете ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.
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