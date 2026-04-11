Вэнс отправился на переговоры с Ираном в Пакистан, - Axios

В пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс отправился в Пакистан, чтобы попытаться заключить сделку с Ираном для урегулирования ядерного спора и прекращения войны. Тем временем чиновники со стороны Тегерана уже в стране, где будут переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios и CNN .

"Для Джей Ди Вэнса это очень важное событие. Он едет на скпербоул", - сказал чиновник США в комментарии Axios.

Как пишет издание, это будет самое масштабное взаимодействие на высоком уровне между официальными лицами США и Ирана с 1979 года. Однако шансы на успех кажутся низкими. Обе стороны понимают, что риск неудачи - это возобновление войны, и при этом взгляды стран на мир расходятся.

"Мы по-прежнему не пришли к согласию по вопросу, о котором ведем переговоры", - сказал другой американкой чиновник.

Ожидается, что переговоры начнутся в субботу в пакистанской столице Исламабад. Стороны будут вести переговоры напрямую, а пакистанские официальные лица выступят в качестве посредников.

На встрече Вэнса будут сопровождать спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Также в делегацию входят представители Совета нацбезопасности, Госдепартамента и Пентагона.

"Мы с нетерпением ждем переговоров. Думаю, они пройдут позитивно... Если иранцы готовы вести переговоры добросовестно, мы готовы протянуть им руку помощи... если же они попытаются манипулировать нами, то обнаружит, что переговорах команда не столь восприимчива к этому", - сказал Вэнс

Также как известно, Джей Ди Вэнс возглавил делегацию США. Одной из причин такого подхода стала напряженность между посланниками Трампа и иранцами после двух предыдущих раундов переговоров, которые закончились войной.

Иранские чиновники сказали посредникам, что, по их мнению, Уиткофф и Кушнер обманули их. Но учитывая статус Вэнса и его скептицизм по поводу начала войны, участие вице-президента могло бы способствовать прогрессу.

"Вэнс попросил мяч, и он его получил. Он может взять на себя ответственность за заключение сделки, которая положит конец войне", - заявил американский чиновник.

Хотя отправка Вэнса является сигналом серьезности намерений США, некоторые официальные лица обеспокоены тем, что отправка столь высокопоставленного лица может быть преждевременной, поскольку предварительная подготовка к переговорам еще не завершена.

Также американские чиновники говорят, что пока неясно, удастся ли достичь какого-либо значимого прогресса в первом раунде переговоров. Однако они надеются, что это будет не просто церемониальная встреча. Ожидается, что достижение сделки займет недели, если не месяцы.

Тем временем CNN пишет, что делегация Ирана во главе со спикером парламента Мохаммедом Багером Галибафом уже прибыла в Исламабад. Его также сопровождают глава МИД Ирана Аббас Арагчи и другие высокопоставленные чиновники.