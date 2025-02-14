Вэнс не исключил отправки войск США в Украину и назвал условие

Как рассказал Вэнс, вариант отправки войск США в Украину возможен, если Москва не сможет "вести переговоры добросовестно", то есть в духе доброй воли соглашаться на условия, которые будут "на столе".

В интервью WSJ вице-президент США подчеркнул, что Украина должна иметь "суверенную независимость". И допустил военные действия, если глава Кремля не согласится на мирное соглашение с Украиной, которое "гарантирует долгосрочную независимость Киева".

Западные СМИ обращают внимание, что высказывания Вэнса идут в разрез с заявлением главы Пентагона Пита Гегсета в среду о том, что Штаты не будут направлять войска в Украину.

Также вице-президент США в разговоре с журналистами WSJ напомнил о наличии экономических инструментов влияния.

Напомним, еще 22 января президент США Дональд Трамп заявил, что допускает новые санкции против РФ, если российский диктатор Путин не пойдет на переговоры по прекращению войны против Украины.

7 февраля спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог рассказал, что Трамп готов удвоить санкции против РФ, чтобы положить конец войне в Украине.

К слову, сегодня, 14 февраля, в Мюнхене на полях саммита безопасности должна состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Как ранее писали западные СМИ, переговоры с украинской стороной в Мюнхене будут проходить в кулуарах.

Подробнее о встречах лидеров и темах переговоров на Мюнхенской конференции безопасности, - читайте в отдельном материале РБК-Украина.