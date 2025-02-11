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Глава Пентагона ответил, планируют ли США отправлять военных в Украину

Вторник 11 февраля 2025 18:38
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Глава Пентагона ответил, планируют ли США отправлять военных в Украину Фото: Пит Хегсет, глава Пентагона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки не меняют свою позицию насчет отправки войск в Украину. Таких планов у Вашингтона нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию министра обороны США Пита Хегсета.

Журналистка поинтересовалась у главы Пентагона, могут ли США отправить войска в Украину для отслеживания поставок оружия. Она напомнила, что президент США Джо Байден клялся не отправлять американских солдат в Украину.

"Мы не собираемся отправлять американские войска в Украину", - коротко ответил Хегсет.

Отправка европейских миротворцев в Украину

Напомним, вопрос отправки европейских миротворцев в Украину стал актуальным после того, как президентом США стал Дональд Трамп. Он хочет, чтобы именно Европа обеспечивала поддержание прекращения огня в Украине после заключения мирного соглашения.

По данным The New York Times, возможность присутствия европейских войск в Украине будет главной темой обсуждений во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля.

При этом NYT со ссылкой на экспертов пишет, что для европейских миротворцев в Украине без помощи США будет существовать угроза со стороны России. Эксперты даже не исключают возможность российских атак.

В то же время против такой идеи выступает сама Россия, поскольку войска НАТО буквально будут присутствовать на территории Украины.

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