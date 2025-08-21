Вэнс рассказал, как "растопил лед" перед встречей Зеленского и Трампа

Во время интервью Вэнса спросили, как ему удалось "растопить лед" после того скандала, который произошел в Белом доме 28 февраля. Поскольку встреча на этот раз, по мнению журналистки, которая вела интервью, стала "потрясающей".

В ответ Вэнс вспомнил, что когда Зеленский уже зашел в Овальный кабинет, вице-президент пообщался с ним и некоторыми другими членами украинской делегации. Вэнс даже попытался пошутить.

"Я сказал: "Господин президент, если вы будете вести себя хорошо, я ничего не скажу". Он немного улыбнулся, и это стало хорошим толчком", - добавил он.