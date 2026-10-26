RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Графики отключения света Война в Украине

Вэнс назвал причину роста цен на топливо в США и упомянул Украину

22:56 26.10.2026 Пн
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Джей Ди Вэнс, вице-президент США (Getty Images)

Рост цен на топливо и самый высокий за полвека уровень инфляции в США связан со вспышками агрессии в мире, в том числе с полномасштабным вторжением России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Американский политик признал проблему рекордной инфляции в стране и призвал вспомнить события 2022 года. По его словам, именно после полномасштабного вторжения России в Украину стоимость топлива в США резко возросла, достигнув значительно более высоких отметок, чем сейчас.

Вэнс отметил, что аналогичные скачки цен наблюдались в истории страны и раньше - в частности в 1979, 2001 и 2007 годах.

"Цены резко растут всякий раз, когда какой-то ничтожный диктатор решает устроить истерику", - заявил вице-президент США.

Напомним, представители Демократической партии США готовят основу для расследования дизельного соглашения между Вашингтоном и Москвой. Соответствующие письма с требованиями уже получили администрации банков и портов.

Кроме того, Financial Times писало, что американские избиратели озабочены коррупцией в администрации президента США Дональда Трампа.

Недовольство действиями властей усиливается на фоне роста цен и непопулярной войны с Ираном.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикипальнеВойна в УкраинеДжей Ди Вэнс