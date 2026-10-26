Американський політик визнав проблему рекордної інфляції в країні та закликав згадати події 2022 року. За його словами, саме після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вартість пального у США різко зросла, сягнувши значно вищих позначок, ніж зараз.

Венс зауважив, що аналогічні стрибки цін спостерігалися в історії країни й раніше - зокрема у 1979, 2001 та 2007 роках.

"Ціни різко зростають щоразу, коли якийсь нікчемний диктатор вирішує влаштувати істерику", - заявив віцепрезидент США.

Нагадаємо, представники Демократичної партії США готують підґрунтя для розслідування дизельної угоди між Вашингтоном і Москвою. Відповідні листи з вимогами вже отримали адміністрації банків і портів.