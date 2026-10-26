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Венс назвав причину зростання цін на пальне у США і згадав про Україну

22:56 26.10.2026 Пн
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Джей Ді Венс, віцепрезидент США (Getty Images)

Зростання цін на пальне та найвищий за пів століття рівень інфляції у США пов'язані зі спалахами агресії у світі, зокрема з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Американський політик визнав проблему рекордної інфляції в країні та закликав згадати події 2022 року. За його словами, саме після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вартість пального у США різко зросла, сягнувши значно вищих позначок, ніж зараз.

Венс зауважив, що аналогічні стрибки цін спостерігалися в історії країни й раніше - зокрема у 1979, 2001 та 2007 роках.

"Ціни різко зростають щоразу, коли якийсь нікчемний диктатор вирішує влаштувати істерику", - заявив віцепрезидент США.

Нагадаємо, представники Демократичної партії США готують підґрунтя для розслідування дизельної угоди між Вашингтоном і Москвою. Відповідні листи з вимогами вже отримали адміністрації банків і портів.

Крім того, Financial Times писало, що американські виборці стурбовані корупцією в адміністрації президента США Дональда Трампа.

Невдоволення діями влади посилюється на тлі зростання цін і непопулярної війни з Іраном.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикипальнеВійна в УкраїніДжей Ді Венс