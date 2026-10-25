Трамп теряет поддержку избирателей из-за коррупции и роста цен, - FT
Избиратели в США озабочены коррупцией в администрации президента Дональда Трампа. Опасения по поводу действий властей усиливаются на фоне роста цен и непопулярной войны с Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
По данным опроса FT и Focaldata, около 69% зарегистрированных избирателей и почти 50% голосовавших за Трампа в 2024 году заявили об озабоченности по этическим нарушениям в Белом доме.
Почти половина респондентов считает коррупцию большей проблемой, чем при предыдущих президентах.
Общественное возмущение растет из-за экономических трудностей.
Основной двигатель инфляции – война в Иране, из-за которой дизельное топливо подорожало на 70% по сравнению с прошлым годом (до 6,32 доллара за галлон).
Кроме того, 56% опрошенных сообщили об ухудшении финансового положения с начала года, а более четверти вынуждены сокращать расходы на продукты и медицину.
На этом фоне семья Трампа заработала не менее 1 миллиарда долларов на криптовалютных проектах, а связанные с ней доноры получают государственные контракты.
"Когда семья читает статью о президентских доходах от криптовалют одновременно с решением, стоит ли им откладывать дорогой визит к врачу, они видят, что система работает для кого-то – просто не для них", – отметил профессор Колумбийской бизнес-школы Джереми Ней.
В Белом доме обвинения отвергают и настаивают, что действуют исключительно в интересах граждан.
"Конфликта интересов не было, и Трамп действует только в лучших интересах американской общественности - именно поэтому его подавляющим большинством голосов переизбрали на эту должность", - заявил представитель Белого дома Дэвис Ингл.
Он добавил, что администрация начала масштабную борьбу с мошенничеством в федеральных органах, а демократы в Конгрессе отказываются останавливать расточительство.
Коррупция и высокая стоимость жизни становятся ключевыми темами в преддверии промежуточных выборов.
Более 40% респондентов отметили, что рост цен заставляет их голосовать за демократов.
В Республиканской партии опасаются, что низкий рейтинг Трампа и последствия высоких тарифов помешают им удержать контроль над Конгрессом.
Опрос Focaldata проводился с 16 по 18 октября среди 1648 зарегистрированных избирателей, погрешность составляет 2,8%.
Напомним, что перед выборами в Конгресс США Дональд Трамп усилил давление на Украину, используя угрозы, а также ограничения предоставления разведданных и доступа к системе Starlink.
Впрочем, согласно опросам общественного мнения, такая позиция не обеспечивает желаемый рост рейтингов для Республиканской партии.
Поражение республиканцев на ноябрьских выборах может иметь значительные последствия для действующей администрации.
Изменение контроля над Конгрессом создает для команды Дональда Трампа угрозу инициирования масштабных расследований и потенциального импичмента.