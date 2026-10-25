Трамп теряет поддержку избирателей из-за коррупции и роста цен, - FT

Избиратели в США озабочены коррупцией в администрации президента Дональда Трампа. Опасения по поводу действий властей усиливаются на фоне роста цен и непопулярной войны с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По данным опроса FT и Focaldata, около 69% зарегистрированных избирателей и почти 50% голосовавших за Трампа в 2024 году заявили об озабоченности по этическим нарушениям в Белом доме.

Почти половина респондентов считает коррупцию большей проблемой, чем при предыдущих президентах.

Общественное возмущение растет из-за экономических трудностей.

Основной двигатель инфляции – война в Иране, из-за которой дизельное топливо подорожало на 70% по сравнению с прошлым годом (до 6,32 доллара за галлон).

Кроме того, 56% опрошенных сообщили об ухудшении финансового положения с начала года, а более четверти вынуждены сокращать расходы на продукты и медицину.

На этом фоне семья Трампа заработала не менее 1 миллиарда долларов на криптовалютных проектах, а связанные с ней доноры получают государственные контракты.

"Когда семья читает статью о президентских доходах от криптовалют одновременно с решением, стоит ли им откладывать дорогой визит к врачу, они видят, что система работает для кого-то – просто не для них", – отметил профессор Колумбийской бизнес-школы Джереми Ней.

В Белом доме обвинения отвергают и настаивают, что действуют исключительно в интересах граждан.

"Конфликта интересов не было, и Трамп действует только в лучших интересах американской общественности - именно поэтому его подавляющим большинством голосов переизбрали на эту должность", - заявил представитель Белого дома Дэвис Ингл.

Он добавил, что администрация начала масштабную борьбу с мошенничеством в федеральных органах, а демократы в Конгрессе отказываются останавливать расточительство.

Коррупция и высокая стоимость жизни становятся ключевыми темами в преддверии промежуточных выборов.

Более 40% респондентов отметили, что рост цен заставляет их голосовать за демократов.

В Республиканской партии опасаются, что низкий рейтинг Трампа и последствия высоких тарифов помешают им удержать контроль над Конгрессом.

Опрос Focaldata проводился с 16 по 18 октября среди 1648 зарегистрированных избирателей, погрешность составляет 2,8%.