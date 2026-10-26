Рост цен на топливо и самый высокий за полвека уровень инфляции в США связан со вспышками агрессии в мире, в том числе с полномасштабным вторжением России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Американский политик признал проблему рекордной инфляции в стране и призвал вспомнить события 2022 года. По его словам, именно после полномасштабного вторжения России в Украину стоимость топлива в США резко возросла, достигнув значительно более высоких отметок, чем сейчас.

Вэнс отметил, что аналогичные скачки цен наблюдались в истории страны и раньше - в частности в 1979, 2001 и 2007 годах.

"Цены резко растут всякий раз, когда какой-то ничтожный диктатор решает устроить истерику", - заявил вице-президент США.

Напомним, представители Демократической партии США готовят основу для расследования дизельного соглашения между Вашингтоном и Москвой. Соответствующие письма с требованиями уже получили администрации банков и портов.