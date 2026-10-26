Вэнс назвал причину роста цен на топливо в США и упомянул Украину
Рост цен на топливо и самый высокий за полвека уровень инфляции в США связан со вспышками агрессии в мире, в том числе с полномасштабным вторжением России в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Американский политик признал проблему рекордной инфляции в стране и призвал вспомнить события 2022 года. По его словам, именно после полномасштабного вторжения России в Украину стоимость топлива в США резко возросла, достигнув значительно более высоких отметок, чем сейчас.
Вэнс отметил, что аналогичные скачки цен наблюдались в истории страны и раньше - в частности в 1979, 2001 и 2007 годах.
"Цены резко растут всякий раз, когда какой-то ничтожный диктатор решает устроить истерику", - заявил вице-президент США.
Напомним, представители Демократической партии США готовят основу для расследования дизельного соглашения между Вашингтоном и Москвой. Соответствующие письма с требованиями уже получили администрации банков и портов.
Кроме того, Financial Times писало, что американские избиратели озабочены коррупцией в администрации президента США Дональда Трампа.
Недовольство действиями властей усиливается на фоне роста цен и непопулярной войны с Ираном.