Зростання цін на пальне та найвищий за пів століття рівень інфляції у США пов'язані зі спалахами агресії у світі, зокрема з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Американський політик визнав проблему рекордної інфляції в країні та закликав згадати події 2022 року. За його словами, саме після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вартість пального у США різко зросла, сягнувши значно вищих позначок, ніж зараз.

Венс зауважив, що аналогічні стрибки цін спостерігалися в історії країни й раніше - зокрема у 1979, 2001 та 2007 роках.

"Ціни різко зростають щоразу, коли якийсь нікчемний диктатор вирішує влаштувати істерику", - заявив віцепрезидент США.

Нагадаємо, представники Демократичної партії США готують підґрунтя для розслідування дизельної угоди між Вашингтоном і Москвою. Відповідні листи з вимогами вже отримали адміністрації банків і портів.