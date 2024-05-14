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Вениславский рассказал, как запуск е-кабинета повлияет на очереди в ТЦК и прохождение ВЛК

Украина, Вторник 14 мая 2024 17:10
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Вениславский рассказал, как запуск е-кабинета повлияет на очереди в ТЦК и прохождение ВЛК Фото: член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Территориальные центры комплектования (ТЦК) смогут вызвать военнообязанных, которые обновили данные через электронный кабинет, на время, чтобы те удобно прошли военно-врачебную комиссию без очередей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена комитета Верховной рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федора Вениславского в интервью NV.

"Обновление персональных данных через электронный кабинет без ВЛК - это будет уже один из шагов, а дальше территориальные центры для нуждающихся граждан обязанность пройти ВЛК, дистанционно, в привычном режиме пришлют им повестку или через электронный кабинет вызовут на определенный время, когда им необходимо будет пройти именно военно-врачебную комиссию", - отметил Вениславский.

По его словам, это было предусмотрено в законе о мобилизации для максимального удобства и предотвращения очередей в ТЦК.

"Граждане Украины, которые в электронном кабинете актуализируют все свои персональные данные, они выполняют требование закона о необходимости актуализации в течение 60 дней. А о прохождении ВЛК уже ТЦК будет посылать соответствующие уведомления о том, что необходимо пройти ВЛК", - добавил нардеп.

По словам Вениславского, электронный кабинет будет работать в экспериментальном режиме 30 дней, а в июне запустится полноценно. После этого его адаптируют со всеми базами данных.

"И потому, я думаю, что и военно-учетные документы, и о состоянии здоровья также попадут в этот единый кабинет военнослужащего, электронный кабинет военнообязанного или резервиста", - добавил он.

Новый закон о мобилизации и е-кабинете военнообязанного

Напомним, уже с 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации.

В течение следующих 60 дней мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои военно-учетные данные. Это можно сделать тремя способами: обратиться в ТЦК, ЦНАП или зарегистрировать электронный кабинет и выполнить обновить данные дистанционно.

Электронный кабинет военнообязанного заработает 18 мая. Ожидается, что он упростит коммуникацию с ТЦК и окажет положительное влияние на мобилизацию.

Подробнее об е-кабинете военнообязанного читайте в материале РБК-Украина.

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