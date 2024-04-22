В Раде рассказали, как и когда заработает новый закон о мобилизации: что нужно знать

Новый закон о мобилизации вступит в силу с 18 мая. После этого мужчины от 18 до 60 лет в течение 60 дней должны уточнить свои военно-учетные персональные данные.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Угрозы со стороны России и мобилизация по-новому. Что ждет Украину летом на фронте и в тылу ".

Обновить данные можно одним из трех способов, пояснил член комитета Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский. Первый - в ТЦК и СП. Второй - зарегистрировать электронный кабинет и через него обновить дистанционно. Третий - воспользоваться услугами ЦНАПов.

Функционирование электронного кабинета - это один из вопросов, который Кабмин должен доработать. В Раде ожидают, что его успеют запустить до вступления в силу самого закона. Однако повестки присылать в этом электронном кабинете не будут - они по-прежнему будут вручаться только в бумажном виде.

"Кабинет министров Украины должен наработать ряд подзаконных нормативно-правовых актов. Когда мы на комитете рассматривали этот законопроект, то представители Министерства обороны сообщили нам, что подавляющее большинство этих документов уже почти готово - и по бронированию, и по военно-транспортной обязанности, и по механизму дистанционного обновления персональных данных", - рассказал изданию Вениславский.

Поскольку закон также пересматривает основания для отсрочки от мобилизации, по истечении этих 60 дней отдельные лица могут потерять такое право. Изменения коснутся и мужчин-соискателей второго (т.е. непоследовательного) высшего образования. Они, по словам Вениславского, потеряют право на отсрочку по завершении учебного года.

Мужчины, имеющие статус ограниченно пригодных, в течение 9 месяцев в обязательном порядке должны пройти пересмотр.

Ужесточение наказаний

В случае игнорирования повестки ТЦК имеет право обратиться в суд с требованием ввести к нарушителю временный запрет на управление транспортным средством. Параллельно комитет по правоохранительной деятельности готовит ко второму чтению еще один законопроект, касающийся наказаний за нарушение мобилизации и военного учета. В нем прописано ужесточение административной ответственности и существенное увеличение штрафов. Вениславский прогнозирует, что он будет принят и вступит в силу, прежде чем заработает "базовый" закон о мобилизации.

По замыслу авторов этих законов, они, во-первых, должны дать реальную картину мобилизационного ресурса в стране.

"Летом количественный эффект от нового закона о мобилизации точно еще не будет ощутим. По оценкам, звучавшим в нашем комитете, фактически этот закон может заработать где-то через полгода - на тот момент он уже даст такой эффект. То есть где-то на середину - конец осени мы уже будет полностью работающий закон", - ответил Вениславский.