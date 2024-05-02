Альтернатива ТЦК. Точная дата, когда запустят е-кабинет военнообязанных

Электронный кабинет военнообязанного заработает уже через две недели. Ожидается, что он упростит коммуникацию с территориальными центрами комплектования (ТЦК) и положительно повлияет на мобилизацию.

При подготовке материала использовались текст закона 3549-IX, заявления спикера Минобороны Иллариона Павлюка и замминистра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко.

РБК-Украина подробнее рассказывает о е-кабинете, когда его запустят и будут ли с его помощью рассылать повестки в военкомат.

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Что такое е-кабинет и зачем он нужен

Электронный кабинет призывников, военнообязанных и резервистов - это обособленный персональный веб-сервис. С его помощью украинцам будет предоставляться доступ к информации о личных данных, а также к услугам.

То есть е-кабинет станет альтернативным способом уточнить свои данные в ТЦК (территориальных центрах комплектования) без похода в военкомат. Два других - традиционный визит в военкомат или обращение через Центры предоставления админуслуг.

Основная цель в том, чтобы снизить нагрузку на ТЦК. Особо актуальным это станет со второй половины мая, поскольку новый закон о мобилизации обязывает мужчин в возрасте 18-60 лет до 17 июля уточнить свои учетные данные (в течение 60 дней после вступления закона в силу).

Кроме того, в Минобороны надеются, что е-кабинет позволит более качественно отбирать людей для армии и снизить количество ошибок, связанных с рассылкой повесток тем, кто не подлежит мобилизации.

Представитель министерства Илларион Павлюк называл электронный кабинет удобным механизмом для всех. По его словам, массовое обновление данных с помощью компьютеров и гаджетов позволит организовать систему "когда человек, который имеет специализацию механика-водителя, будет соответствующие задачи выполнять в армии".

"Процесс станет более качественным, более удобным... Сейчас идет война и это обязанность всех. Мы делаем все для того, чтобы процесс присоединения к армии был более прозрачным, быстрым", - объяснил он и добавил, что е-кабинет позволит более качественно формировать бригады.

Когда заработает е-кабинет

Работа электронного кабинета предусмотрена законом 3549-IX (номер законопроекта 10062), который вступил в силу 4 апреля 2024 года. Еще в начале прошлого месяца в Минобороны говорили, что над запуском работают максимально быстро и его планировали на лето.

Однако на днях стала известна конкретная дата. Как заявила замминистра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, запуск е-кабинета состоится 18 мая.

"Сейчас это приложение буквально создается, и мы получаем все необходимые документы, чтобы оно было доступно всем нашим гражданам", - рассказала она.

Как пользоваться е-кабинетом

По словам Черногоренко, приложение будет доступно на гаджетах на операционных системах iOS и Android.

"Его можно будет скачать в App Store и в Google Play Market. Мы работаем над тем, чтобы в приложении была доступна эта очень простая и удобная функция - авторизоваться, заполнить три "поля" и получить сразу информацию из базы военнообязанных "Оберег" для того, чтобы просмотреть, какие данные есть по тебе в реестре", - отметила она.

Таким образом, чтобы обновить учетные данные, для начала нужно авторизоваться в приложении. Идентификация будет осуществляется с использованием квалифицированной электронной подписи или других средств - через BankID или "Дія. Підпис".

Электронный кабинет не будет реализован на базе сайта Минобороны и никак с ним не связан.

Что будет после уточнения данных

Важно. Электронный кабинет - это лишь альтернативный способ актуализировать учетные данные, но не альтернатива ТЦК.

"В дальнейшем для уточнения других данных, если это потребуется, ТЦК свяжется с военнообязанным и далее будет работа между военнообязанным и непосредственно работником ТЦК", - подчеркивает Черногоренко.

Она также отметила, что обновить данные можно будет в том числе, находясь за границей. Что удобно для мужчин, которые проживают и работают не в Украине и которых тоже обязали уточить учетные сведения. В противном случае они не смогут получить консульские услуги.

"Мы считаем, что количество военнообязанных, которые будут пользоваться этим функционалом, может достигать 70-80%, потому что это будет очень удобно", - добавила замминистра обороны.

Обязательна ли регистрация и какие там будут данные

Электронный кабинет создается на каждого военнообязанного независимо от того, будет ли он им пользоваться. Но регистрация будет исключительно добровольной. Таким образом, украинцев не заставят устанавливать приложение и регистрироваться в обязательном порядке.

Тем не менее с 18 мая есть два месяца на уточнение данных. И если не через кабинет, то необходимо лично прийти в военкомат или обратиться через ЦНАП, чтобы указать свой номер телефона, электронную почту и фактический адрес проживания.

Кабинет дает возможность внести или получить информацию о себе из базы военнообязанных "Оберег". Система уже работает и подтягивает сведения из различных государственных реестров. Соответственно, помимо стандартных ФИО, даты рождения, паспортных данных, в нем будут сведения о семейном положении, образовании, профессии, месте работы, состоянии здоровья и так далее.

Будут ли рассылать повестки через е-кабинет

На данный момент для этого нет никаких законных оснований. Вышеуказанный закон, который предусматривает запуск кабинета, не содержит норм об электронных повестках. Прямых указаний об этом нет и в новом законе о мобилизации.

Замминистра обороны Екатерина Черногоренко подчеркивала, что электронный кабинет - исключительно для актуализации учетных данных.

"По закону, который был принят и подписан, ни одного положения по электронному вручению повесток сейчас нет", - добавила она.