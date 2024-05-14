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Веніславський розповів, як запуск е-кабінету вплине на черги в ТЦК та проходження ВЛК

Україна, Вівторок 14 травня 2024 17:10
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Веніславський розповів, як запуск е-кабінету вплине на черги в ТЦК та проходження ВЛК Фото: член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Територіальні центри комплектування (ТЦК) зможуть викликати військовозобов'язаних, які оновили дані через електронний кабінет, на певний час, аби ті зручно пройшли військово-лікарську комісію без черг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського в інтерв'ю NV.

"Оновлення персональних даних через електронний кабінет без ВЛК - це буде вже один із кроків, а далі територіальні центри для тих громадян, які матимуть необхідність, обов’язок пройти ВЛК, дистанційно, у звичному режимі надішлють їм повістку або через електронний кабінет викличуть на певний час, коли їм необхідно буде пройти саме військово-лікарську комісію", - зазначив Веніславський.

За його словами, це було передбачено в законі про мобілізацію для максимальної зручності та запобігання чергам у ТЦК.

"Громадяни України, які в електронному кабінеті актуалізують всі свої персональні дані, вони виконують вимогу закону про необхідність актуалізації протягом 60 днів. А щодо проходження ВЛК вже ТЦК буде надсилати відповідні повідомлення про те, що необхідно пройти ВЛК", - додав нардеп.

За словами Веніславського, електронний кабінет працюватиме в експериментальному режимі впродовж 30 днів, а в червні запуститься повноцінно. Після цього його адаптують з усіма базами даних.

"І тому, я думаю, що і військово-облікові документи, і про стан здоров’я також потраплять в цей єдиний кабінет військовослужбовця, електронний кабінет військовозобов'язаного чи резервіста", - додав він.

Новий закон про мобілізацію та е-кабінет військовозобов'язаного

Нагадаємо, вже з 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію.

Протягом наступних 60 днів чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновити свої військово-облікові дані. Це можна зробити трьома способами: звернутися до ТЦК, ЦНАПу або зареєструвати електронний кабінет і виконати оновити дані дистанційно.

Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня. Очікується, що він спростить комунікацію з ТЦК та позитивно вплине на мобілізацію.

Детальніше про е-кабінет військовозобов'язаного читайте у матеріалі РБК-Україна.

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