Угорщина не штрафуватиме українців за прострочені документи

Угорщина не буде штрафувати українських громадян за прострочені документи та візи на перебування в країні у період карантину через коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України (МЗС).

За даними українського зовнішньополітичного відомства, угорський уряд погодився у період дії обмежувальних заходів не штрафувати громадян України за прострочені документи. Українці отримають змогу продовжити дію дозволів на перебування.

"Угорський уряд дозволив продовжити термін дії документів і віз на перебування в Угорщині на час обмежувальних заходів", - заявили в МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Британії погодився продовжити візи українським громадянам, які не змогли повернутися додому до введення карантину. Термін візи українцям продовжать до кінця травня.

Також РБК-Україна писало, що 25 березня спеціальним авіарейсом з Риги в Україну повернулися майже півсотні українських громадян. Того ж дня в Україну прибув спеціальний потяг з польського Перемишля з евакуйованими українцями. Симптомів коронавірусу в пасажирів не виявили.

Крім того, вчора понад 400 українських громадян повернулися в Україну двома авіарейсами зі Стамбулу.