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Британія продовжить термін візи заблокованим через карантин українцям

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 16:14
Британія продовжить термін візи заблокованим через карантин українцям
Ілюстративне фото (businessadvice.uk)

Термін візи продовжать до 31 травня 2020 року

Британія продовжить термін візи українським громадянам, які опинилися заблокованими в країні через карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє посольство України в Сполученому Королівстві на сторінці в Twitter.

За даними українського дипломатичного представництва, громадянам, які перебувають в Британії та не можуть повернутися додому, термін візи буде продовжено до 31 травня.

"За досягнутою з Британією домовленістю ті, хто опинилися в такій ситуації мають надіслати email до Хоум Офісу CIH@homeoffice.gov.uk і ваші візи буде продовжено до 31 травня", - повідомили в посольстві.

Британія продовжить термін візи заблокованим через карантин українцям

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу в Україну повернулися понад 11 тисяч осіб, в рамках евакуації українських громадян з-за кордону. При цьому в країну не пропустили майже 30 іноземних громадян.

Також РБК-Україна писало, що з 27 березня Україна повністю закриває державний кордон для пасажирських перевезень. В уряді заявили, що таких захід необхідний, щоб запобігти потраплянню коронавірусу в Україну та його подальшому поширенню.

Крім того, вчора прем'єр-міністр Британії оголосив про посилення карантину в Сполученому Королівстві. Посилений карантин ввели щонайменше на 3 тижні та будуть постійно переглядати.

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