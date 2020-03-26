Венгрия не будет штрафовать украинцев за просроченные документы

Венгрия не будет штрафовать украинских граждан за просроченные документы и визы на пребывание в стране в период карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины (МИД).

По данным украинского внешнеполитического ведомства, венгерское правительство согласилось в период действия ограничительных мер не штрафовать граждан Украины за просроченные документы. Украинцы получат возможность продлить действие разрешений на пребывание.

"Венгерское правительство разрешило продлить срок действия документов и виз на пребывание в Венгрии на время ограничительных мер", - заявили в МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Британии согласилось продлить визы украинским гражданам, которые не смогли вернуться домой до введения карантина. Срок визы украинцам продлят до конца мая.

Также РБК-Украина писало, что 25 марта специальным авиарейсом из Риги в Украину вернулись почти полусотни украинских граждан. В тот же день в Украину прибыл специальный поезд из польского Перемышля с эвакуированными украинцами. Симптомов коронавируса у пассажиров не обнаружили.

Кроме того, вчера более 400 украинских граждан вернулись в Украину двумя авиарейсами из Стамбула.