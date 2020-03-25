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В Україну з Латвії прибув авіарейс з евакуйованими українцями

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 21:09
В Україну з Латвії прибув авіарейс з евакуйованими українцями
Ілюстративне фото (twitter.com / UKRinLatvia)

Додому повернулися понад 40 українців

У середу, 25 березня, в міжнародний аеропорт "Бориспіль" прибув спеціальний авіарейс Рига-Київ з евакуйованими через коронавірус українцями. Про це повідомило посольство України в Латвії на сторінці в Twitter.

За даними українського дипломатичного представництва, сьогодні в Україну спеціальним рейсом авіакомпанії AirBaltic повернулися 45 громадян.

"Дякуємо латвійським партнерам, МЗС Латвії та AirBaltic за сприяння в організації евакуації громадян України, яка відбулась за максимально можливими пільговими тарифами", - заявили у посольстві.

В Україну з Латвії прибув авіарейс з евакуйованими українцями

Нагадаємо, вчора з Риги евакуювали 645 громадян України. Водночас поїздом з Перемишля прибули понад 620 українських громадян. Загалом впродовж 24 березня в Україну за сприяння дипломатичних установ повернулось 72 305 громадян.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні в Україну прибув спеціальний потяг Перемишль-Київ з евакуйованими з Польщі українськими громадянами. Під час прикордонного контролю у пасажирів не виявили ознак зараження коронавірусом.

Крім того, 25 березня понад 400 українських громадян повернулися в Україну двома авіарейсами зі Стамбулу. У транзитній зоні аеропорту Стамбула перебували ще майже 100 українців

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