В Угорщині суд арештував українця-капітана катера, який затонув у Дунаї

Верховний суд Угорщини повторно арештував 64-річного громадянина України, який був капітаном круїзного лайнера Viking Sigyn, що потрапив у травні у смертельну аварію на Дунаї. Про це передає РБК-Україна із посиланням на "Радіо Свобода".

Одесита Юрія Ц., капітана швейцарського круїзного судна Viking Sigyn, взяли під варту. Раніше ж він із 13 червня перебував під домашнім арештом, не маючи права залишати межі міста. Також йому видали припис про те, що двічі на тиждень капітан повинен з’являтися в офісі слідчих.

Верховний суд Угорщини вирішив, що прийняте у червні рішення суду Будапешта про звільнення українця під заставу в сумі 15 млн форинтів (понад 50 тисяч доларів) суперечить національному законодавству. Тож рішення було скасоване.

"Адвокат затриманого Ґабор М. Тоут і прес-секретар столичного суду Ференц Раб підтвердили факт повторного взяття під варту українського капітана без оприлюднення подробиць", - пише "Радіо Свобода".

Як повідомляє інтернет-портал Police.hu, у процесі розслідування, до якого була залучена низка експертів. ззаначається, що капітана-українця взяли під варту за підозрою у ненаданні допомоги потерпілим.

Нагадаємо, 11 червня 2019 водолази в Будапешті виявили тіла ще чотирьох туристів, які загинули під час аварії катера на Дунаї. Також рятувальники виявили частину затонулого човна.

Зазначимо, круїзне судно 29 травня 2019 на Дунаї зіштовхнулося з прогулянковим катером Hableány ("Русалка"). Унаслідок аварії загинули 28 людей, більшість з яких були туристами з Південної Кореї. Загалом на борту перебувало 35 людей.