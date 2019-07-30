В Венгрии суд арестовал украинца-капитана катера, утонувшего в Дунае

Верховный суд Венгрии повторно арестовал 64-летнего гражданина Украины, который был капитаном круизного лайнера Viking Sigyn, который попал в мае в смертельную аварию на Дунае. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Одессита Юрия Ц., капитана швейцарского круизного судна Viking Sigyn, взяли под стражу. Ранее он с 13 июня находился под домашним арестом, не имея права покидать пределы города. Также ему выдали предписание о том, что дважды в неделю капитан должен появляться в офисе следователей.

Верховный суд Венгрии решил, что принятое в июне решение суда Будапешта об освобождении украинца под залог в сумме 15 млн форинтов (более 50 тысяч долларов) противоречит национальному законодательству. Поэтому решение было отменено.

"Адвокат задержанного Габор М. Тоут и пресс-секретарь столичного суда Ференц Раб подтвердили факт повторного взятия под стражу украинского капитана без обнародования подробностей", - пишет "Радио Свобода".

Как сообщает интернет-портал Police.hu, в процессе расследования, к которому была привлечена ряд экспертов. ззаначається, что капитана-украинца взяли под стражу по подозрению в неоказании помощи пострадавшим.

Напомним, 11 июня 2019 водолазы в Будапеште обнаружили тела еще четырех туристов, которые погибли во время аварии катера на Дунае. Также спасатели обнаружили часть затонувшей лодки.

Отметим, круизное судно 29 мая 2019 на Дунае столкнулась с прогулочным катером Hableány ("Русалка"). В результате аварии погибли 28 человек, большинство из которых были туристами из Южной Кореи. Всего на борту находилось 35 человек.