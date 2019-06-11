ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Угорщині виявили ще 4 загиблих під час аварії катера на Дунаї

Новини » Надзвичайні події    11.06.2019 - 12:33
В Угорщині виявили ще 4 загиблих під час аварії катера на Дунаї
Фото: на місці катастрофи катера в Будапешті (з відкритих джерел)

Влада Угорщини підтверджує 24 загиблих в інциденті з катером

Водолази в Будапешті виявили тіла чотирьох туристів, які загинули під час крушіння катера на Дунаї. Останки підняті на берег, повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Рятувальники виявили частину затонулого катера, підняти його цілком поки не вдається. Водолази закріпили на катері ремки, щоб підняти його з допомогою плавучого крана. При піднятті човна рятувальники поступово обстежуватимуть кожну його частину.

Пошуки не припиняються уже два тижні. Координатор пошукової операції, Нандор Ясензкій, зазначив, що ще четверо зниклих пасажирів можуть перебувати всередині катера.

Крушіння катера "Русалка" відбулося на Дунаї 30 травня. Катер зіткнувся з круїзним лайнером і потонув за 29 секунд. На борту перебували туристи з Південної Кореї і двоє членів екіпажу. Тіла всіх жертв, крім чотирьох, уже знайдені.

РБК-Україна повідомляло, що капітан круїзного лайнера, що зіткнувся з катером - 64-річний громадянин України, він затриманий за звинуваченням у недотриманні правил безпеки на воді.

Нагадаємо, 10 червня Угорщини на річці Дунай виявили тіло 20-го загиблого в інциденті з катастрофою катера 31 травня у Будапешті. Таким чином, число загиблих досягло 20 осіб, при цьому 8 пасажирів вважалися зниклими безвісти.

Число загиблих під час аварії катера в Будапешті наближається до 20 Аварії катера в Угорщині: українець раніше протаранив судно в Нідерландах
Новини України загибліУгорщина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся