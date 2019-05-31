В Угорщині затримали українського капітана затонулого катера

Фото: поліція на місці аварії катера в Будапешті (twitter.com/shaunwalker7)

Після аварії катера в Будапешті затримали 64-річного українця

Поліція Угорщини затримала українського капітана катера Mermaid, який в результаті аварії затонув у Будапешті на Дунаї. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що поліція затримала капітана прогулянкового катера, яким виявився 64-річний громадянин України. За версією слідства, він допустив недбалість, яка призвела до масових жертв.

Нагадаємо, 29 травня в Будапешті перекинувся катер з 33 пасажирами і двома членами екіпажу на борту. Більшість пасажирів судна становили туристи з Південної Кореї. За останніми даними, в результаті інциденту загинули семеро туристів і один громадянин Угорщини. Ще сімох туристів доставили до лікарні з переохолодженням.

На ранок 31 травня тривають пошуки 19 зниклих безвісти, однак угорська влада розцінює ймовірність знайти вцілілих як мінімальну.

Човен Mermaid являв собою двоповерховий 27-метровий круїзний катер, який міг перевозити до 60 осіб. Корабель був побудований в Херсоні в 1949 році, а з 1990-х експлуатувався в Угорщині. Катер перекинувся після того, як у нього врізалося більш габаритне судно.