В Угорщині сподіваються на продовження Радою строку імплементації освітнього закону

Фото: Іштван Грежа (УНІАН)

Крім того, угорський уповноважений сподівається на співпрацю з Києвом для розвитку Закарпатської області

Уповноважений міністра, відповідальний за розвиток співпраці Саболч-Сатмар-Березької області та Закарпатської області Іштван Грежа сподівається, що найближчим часом Верховна рада України проголосує за продовження строку імплементації освітнього закону. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю Грежі "Радіо Свобода".

Уповноважений підкреслив, що влада Угорщини статтю 7 українського закону вважає дискримінаційною для угорців.

"Ми не можемо забути про 7 статтю закону "Про освіту", яка є фактично дискримінаційною для угорців. Бо йдеться про набуті права, і, згідно з Конституцією України, ці права не можна забрати. Сподіваюсь, що всі домовленості будуть дотримані, і найближчим часом Верховна рада проголосує за продовження терміну імплементації закону. Сподіваюся, що спільно з Києвом будемо розвивати Закарпатську область, ми кілька років це пропонуємо", - зазначив Грежа.

Як писало РБК-Україна раніше, у червні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина більше не вимагає скасувати мовну норму українського закону "Про освіту", однак є дві вимоги, які дозволять відновити діалог Україна-НАТО. Так, перша вимога стосується продовження перехідного періоду імплементації освітнього закону.

Нагадаємо також, у жовтні посол США в НАТО Кей Бейлі-Хатчінсон повторила заклик до Угорщини припинити перешкоджати співпраці альянсу з Україною.

Додамо, у жовтні Угорщина змінила скандальну назву посади урядового "уповноваженого по Закарпаттю".