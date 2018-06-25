В МИД Венгрии рассказали о двух требованиях для возобновления диалога Украина-НАТО

Украина выполнила третье условие: начала консультации с представителями венгерской меньшины

Венгрия больше не требует отменить языковую норму украинского "Закона об образовании", зато сохранила два требования, которые позволят возобновить диалог Украина-НАТО. Об заявил этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью "Европейской правде".

По его словам, первое требование касается продления переходного периода имплементации образовательного закона.

"Переходный период относительно языка образования должен быть продлен до 2023 года, и за это время вы должны договориться с меньшиной о том, какие именно изменения будут внедрены", - отметил Сийярто.

Второе условие, которое также полностью соответствует предложениям Венецианской комиссии, по его словам, это то, что норма о языке обучения не должна распространяться на частные школы.

Было еще третье условие, но Украина его выполнила: начала консультации с представителями венгерской меньшины.

Сийярто также отметил, что венгерская община не принимает решения по указанию Будапешта.

"У нас очень простая стратегия по вопросам меньшинств. Мы не принимаем решения в Будапеште и всегда полагаемся на организации венгров за рубежом. В Украине это - союз венгров, КМКС. Что они нам говорят - ту позицию мы и продвигаем", - отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что под Ужгородом начались украинско-венгерские переговоры относительно закона об образовании. В консультациях приняли участие главы МИД обеих стран Павел Климкин и Петер Сийярто, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич и председатель венгерского министерства человеческих ресурсов Миклош Кашлер. Также в переговорах принимали участие представители закарпатских венгров.

Впоследствии Венгрия разблокировала проведение саммита Украина-Грузия-НАТО в Брюсселе.

Так, 22 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с украинской стороной отметил, что Венгрия "ничего не имеет против, чтобы в июле в Брюсселе состоялся саммит НАТО при участии Украины, где будут обсуждаться вопросы безопасности в Черноморском регионе".