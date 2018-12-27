В Венгрии надеются на продолжение Радой срока имплементации образовательного закона

Фото: Иштван Грежа (УНИАН)

Кроме того, венгерский уполномоченный надеется на сотрудничество с Киевом для развития Закарпатской области

Уполномоченный министра, ответственный за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области Иштван Грежа надеется, что в ближайшее время Верховная рада Украины проголосует за продление срока имплементации образовательного закона. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью Грежи "Радио Свобода".

Уполномоченный подчеркнул, что власти Венгрии статью 7 украинского закона считают дискриминационной для венгров.

"Мы не можем забыть о 7 статье закона "Об образовании", которая фактически является дискриминационной для венгров. Ведь речь идет о приобретенных правах, и, согласно Конституции Украины, эти права нельзя забрать. Надеюсь, что все договоренности будут соблюдены, и в ближайшее время Верховная рада проголосует за продление срока имплементации закона. Надеюсь, что совместно с Киевом будем развивать Закарпатскую область, мы несколько лет это предлагаем", - отметил Грежа.

Как писало РБК-Украина ранее, в июне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия больше не требует отменить языковую норму украинского закона "Об образовании", однако есть два требования, которые позволят возобновить диалог Украина-НАТО. Так, первое требование касается продления переходного периода имплементации образовательного закона.

Напомним также, в октябре посол США в НАТО Кей Бейли-Хатчинсон повторила призыв к Венгрии прекратить препятствовать сотрудничеству альянса с Украиной.

Добавим, в октябре Венгрия изменила скандальное название должности правительственного "уполномоченного по Закарпатью".