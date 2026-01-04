ua en ru
Вс, 04 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Венесуэльцы по всему миру вышли на улицы после смены власти, - Reuters

Европа, Воскресенье 04 января 2026 02:00
UA EN RU
Венесуэльцы по всему миру вышли на улицы после смены власти, - Reuters Фото: флаг Венесуэлы (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Смена власти в Венесуэле вызвала массовую реакцию среди венесуэльских мигрантов по всему миру. Люди, покинувшие страну, вышли на улицы крупнейших городов, чтобы выразить радость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

Реакция диаспоры в разных странах

После сообщений об отстранении Николаса Мадуро при поддержке США венесуэльцы начали спонтанные акции в столицах стран Латинской Америки и Европы.

В Сантьяго, Лиме, Кито и Мадриде люди собирались с национальными флагами, скандировали лозунги и делились эмоциями.

"Мы свободны. Мы все рады, что диктатура пала и что у нас свободная страна", — сказала Хати Яньес, венесуэлка, проживающая в Чили.

"Моя радость слишком велика. После стольких лет, после стольких трудностей, сегодня тот день. Сегодня день свободы", — заявил Хосе Грегорио.

Масштабы миграционного кризиса

По данным Международной организации по миграции ООН, с 2014 года Венесуэлу покинули около 7,7 млн человек, что составляет примерно 20% населения страны.

Больше всего мигрантов приняла Колумбия — около 2,8 млн, далее следуют Перу с 1,7 млн и другие страны региона. Для многих причиной отъезда стала невозможность обеспечить базовые потребности и отсутствие перспектив.

Надежды и сомнения

Несмотря на эйфорию, среди венесуэльцев за рубежом сохраняется тревога.

"Мы еще не достигли точки, когда можем сказать, что Венесуэла полностью свободна", — сказала Мария Фернанда Монсильва на акции в Кито.

Многие подчеркивают, что происходящее — лишь первый шаг, после которого страна должна пройти сложный период политического и экономического перехода.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал операцию США по задержанию венесуэльского лидера Николаса Мадуро, с иронией отметив, что в Вашингтоне умеют действовать решительно, сделав прозрачный намек на другого авторитарного правителя.

Отметим, что президент США Дональд Трамп после операции в Венесуэле сделал жесткие заявления в адрес Мексики и ее главы Клаудии Штейнбаум, заявив, что страна якобы находится под контролем наркокартелей и Вашингтон не намерен игнорировать эту ситуацию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венесуэла Соединенные Штаты Америки
Новости
До Парижа 48 часов. Советники "коалиции желающих" обсуждали в Киеве мирный план: главное
До Парижа 48 часов. Советники "коалиции желающих" обсуждали в Киеве мирный план: главное
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем