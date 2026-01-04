Венесуельці по всьому світу вийшли на вулиці після зміни влади, - Reuters

Зміна влади у Венесуелі викликала масову реакцію серед венесуельських мігрантів по всьому світу. Люди, які залишили країну, вийшли на вулиці найбільших міст, щоб висловити радість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.

Реакція діаспори в різних країнах

Після повідомлень про відсторонення Ніколаса Мадуро за підтримки США венесуельці розпочали спонтанні акції в столицях країн Латинської Америки та Європи.

У Сантьяго, Лімі, Кіто та Мадриді люди збиралися з національними прапорами, скандували гасла та ділилися емоціями.

"Ми вільні. Ми всі раді, що диктатура впала і що в нас вільна країна", - сказала Хаті Яньєс, венесуелка, яка проживає в Чилі.

"Моя радість занадто велика. Після стількох років, після стількох труднощів, сьогодні той день. Сьогодні день свободи", - заявив Хосе Грегоріо.

Масштаби міграційної кризи

За даними Міжнародної організації з міграції ООН, з 2014 року Венесуелу покинули близько 7,7 млн осіб, що становить приблизно 20% населення країни.

Найбільше мігрантів прийняла Колумбія - близько 2,8 млн, далі йдуть Перу з 1,7 млн та інші країни регіону. Для багатьох причиною від'їзду стала неможливість забезпечити базові потреби та відсутність перспектив.

Надії та сумніви

Попри ейфорію, серед венесуельців за кордоном зберігається тривога.

"Ми ще не досягли точки, коли можемо сказати, що Венесуела повністю вільна", - сказала Марія Фернанда Монсільва на акції в Кіто.

Багато хто підкреслює, що те, що відбувається, - лише перший крок, після якого країна має пройти складний період політичного та економічного переходу.