Венесуэла завтра проведет референдум об аннексии части Гайаны. ООН просит воздержаться

Венесуэла готовится завтра, 3 декабря, провести референдум об аннексии части соседней Гайаны. ООН просит воздержаться от любых действий, которые могут обострить конфликт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

В последние дни все больше разгораются споры между Венесуэлой и Гайаной. Страны спорят за регион Эссекибо, который богат значительными месторождениями нефти.

Во времена колониальной эры Испании Мадрид объявил о праве собственности на этот регион в пределах границ Венесуэлы, но этот шаг не был признан другими колониальными государствами, в частности Великобританией и Нидерландами.

В 1899 году, когда Гайана находилась под властью Великобритании, трибунал, поддержанный США и Россией, постановил, что контроль над регионом должен принадлежать Великобритании.

В течение последних нескольких десятилетий Венесуэла продолжает претендовать на этот регион, и спор обострился после того, как американский нефтяной гигант ExxonMobil обнаружил нефть в Эссекибо в 2015 году.

Референдум в Венесуэле

Завтрашнее голосование в Венесуэле имеет целью поставить под сомнение решение трибунала от 1899 года, которое, по заявлениям Каракаса, было "наложено мошенническим путем".

По данным издания, во время референдума венесуэльцам будет предложено ответить, отвергать это решение или нет.

Также на референдуме стоит вопрос, должна ли Венесуэла также отвергнуть юрисдикцию Международного суда ООН в этом споре, и предоставлять ли венесуэльское гражданство жителям аннексированного штата Эссекибо.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его союзники призывают избирателей ответить "да" на все вопросы на воскресном голосовании.

Гайана же в свою очередь предупредила, что референдум откроет Каракасу путь к "односторонней и незаконной" аннексии региона.

Адвокат, представляющий страну, предупредил судей, что "военные приготовления уже ведутся" со стороны Венесуэлы для принудительного исполнения результатов референдума, что Каракас отрицает.

Позиция ООН

Гайана обратилась в Международный суд ООН с просьбой остановить запланированный референдум, но в решении суда не было конкретной ссылки на голосование.

Суд обязал Венесуэлу "воздержаться от любых действий, которые могли бы изменить ситуацию, сложившуюся на спорной территории".

Судьи также обязали обе стороны "воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор, рассматриваемый судом, или усложнить его разрешение".

Международный суд ООН рассматривает споры между государствами, и хотя его решения юридически обязательны, он не имеет полномочий для их принудительного исполнения.

Ситуация в соседней Бразилии

На днях мы сообщали, что Бразилия в ответ на территориальные споры между своими соседями, Гайаной и Венесуэлой "усилила оборонительные действия" вдоль своей северной границы.

Напомним, недавно украинский президент Владимир Зеленский предупредил о других конфликтах, которые могут разразиться в мире. Он отметил, что на войне в Израиле споры могут не закончиться.

О том, где в мире может вспыхнуть новый конфликт, можно узнать в материале РБК-Украина.

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