Бразилия усиливает северную границу на фоне столкновений между Венесуэлой и Гайаной

Бразилия "усилила оборонительные действия" вдоль своей северной границы, в ответ на территориальные споры между своими соседями, Гайаной и Венесуэлой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Министерство обороны (Бразилии, - ред.) следило за ситуацией. Активизировались оборонительные действия в северном приграничном районе страны, способствуя увеличению военного присутствия", - говорится в сообщении.

По данным издания, Бразилия решила переместить больше военных ресурсов на север на фоне роста напряженности между Венесуэлой и Гайаной из-за богатого нефтью региона, известного как "Эссекиба", который составляет более двух третей общей территории Гайаны.

Стало известно, что 3 декабря венесуэльцы проголосуют на референдуме по "правам" на Эссекибо.

Ожидается, что в пятницу Международный суд ООН (МС) вынесет решение по запросу Гайаны об отмене референдума. Правительство Венесуэлы заявило, что будет идти вперед, несмотря ни на что.

Отметим, что Венесуэла и Гайана спорят за регион Эссекибо еще с 1966 года. А в 2015 году заявление о значительных месторождениях нефти возле Эссекибо возобновило интерес Венесуэлы к региону.

Напомним, недавно украинский президент Владимир Зеленский предупредил о других конфликтах, которые могут разразиться в мире. Он отметил, что на войне в Израиле споры могут не закончиться.

О том, где в мире может вспыхнуть новый конфликт, можно узнать в материале РБК-Украина.

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