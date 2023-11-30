Бразилия усиливает северную границу на фоне столкновений между Венесуэлой и Гайаной
Бразилия "усилила оборонительные действия" вдоль своей северной границы, в ответ на территориальные споры между своими соседями, Гайаной и Венесуэлой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Министерство обороны (Бразилии, - ред.) следило за ситуацией. Активизировались оборонительные действия в северном приграничном районе страны, способствуя увеличению военного присутствия", - говорится в сообщении.
По данным издания, Бразилия решила переместить больше военных ресурсов на север на фоне роста напряженности между Венесуэлой и Гайаной из-за богатого нефтью региона, известного как "Эссекиба", который составляет более двух третей общей территории Гайаны.
Стало известно, что 3 декабря венесуэльцы проголосуют на референдуме по "правам" на Эссекибо.
Ожидается, что в пятницу Международный суд ООН (МС) вынесет решение по запросу Гайаны об отмене референдума. Правительство Венесуэлы заявило, что будет идти вперед, несмотря ни на что.
Отметим, что Венесуэла и Гайана спорят за регион Эссекибо еще с 1966 года. А в 2015 году заявление о значительных месторождениях нефти возле Эссекибо возобновило интерес Венесуэлы к региону.
Напомним, недавно украинский президент Владимир Зеленский предупредил о других конфликтах, которые могут разразиться в мире. Он отметил, что на войне в Израиле споры могут не закончиться.
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