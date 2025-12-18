Венесуэла отправила военные корабли сопровождать нефтяные суда после заявлений США

Конфликт между США и Венесуэлой

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил 16 декабря, что отдает приказ о полной блокаде для всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу или выходят из ее вод. По его словам, это будет продолжаться до тех пор, пока Венесуэла не вернет США "всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли".

Также президент США заявил, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявлен "иностранной террористической организацией".

К тому же на прошлой неделе США захватили нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, который находится под санкциями. Кроме того, армада из четырех танкеров, которые изначально направлялись в Венесуэлу, изменили свой курс после того, как США захватили танкер "Шкипер".

Известно, что Пентагон нанес более 20 ударов по судам, которые, предположительно, занимаются наркоторговлей. Это произошло в водах вблизи Венесуэлы и Колумбита, в результате чего погибли десятки людей.

Также стоит добавить, что Трамп неоднократно заявлял, что США могут наносить удары по объектам на земле и что Мадуро следует отстранить от власти.