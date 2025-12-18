Венесуела відправила військові кораблі супроводжувати нафтові судна після заяв США

Конфлікт між США і Венесуелою

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив 16 грудня, що віддає наказ про повну блокаду для всіх підсанкційних нафтових танкерів, які прямують до Венесуели або виходять з її вод. За його словами, це триватиме доти, доки Венесуела не поверне США "всю нафту, землю та інші активи, які вони раніше у нас вкрали".

Також президент США заявив, що режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголошено "іноземною терористичною організацією".

До того ж минулого тижня США захопили нафтовий танкер біля берегів Венесуели, який перебуває під санкціями. Крім того, армада з чотирьох танкерів, які спочатку прямували до Венесуели, змінили свій курс після того, як США захопили танкер "Шкіпер".

Відомо, що Пентагон завдав понад 20 ударів по суднах, які, імовірно, займаються наркоторгівлею. Це сталося у водах поблизу Венесуели і Колумбіту, внаслідок чого загинули десятки людей.

Також варто додати, що Трамп неодноразово заявляв, що США можуть завдавати ударів по об'єктах на землі і що Мадуро слід усунути від влади.