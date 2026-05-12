RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Венесуэла ответила, согласится ли с идеей Трампа стать 51-м штатом

04:14 12.05.2026 Вт
2 мин
Что заявила исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес Дональду Трампу?
aimg Филипп Бойко
Фото: флаг Венесуэлы (Getty Images)

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес назвала страну свободной. Она отвергла предложение Трампа о присоединении к США в качестве 51-го штата.

Родригес назвала такую идею абсолютно неприемлемой. Она подчеркнула суверенитет своего государства.

Чиновница произнесла свою речь в Гааге, где находилась на последнем дне слушаний. Суд рассматривает территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной. Речь идет о регионе Эссекибо, который чрезвычайно богат природными ресурсами.

"Мы будем продолжать защищать нашу целостность, наш суверенитет, нашу независимость, нашу историю", - заявил Родригес, добавив, что Венесуэла - "не колония, а свободная страна".

Что именно предложил Дональд Трамп

Скандал вспыхнул после интервью 47-го президента США для телеканала Fox News. О намерениях Трампа сообщил соведущий Fox News Джон Робертс.

Он опубликовал сообщение в социальных сетях по результатам разговора. Трамп сказал, что он "серьезно рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом США".

Официальный Белый дом пока молчит, а другие чиновники администрации Трампа тоже не предоставили никаких комментариев на запросы журналистов.

Как Трамп "увеличивает" количество штатов

Лидер США не впервые делает такие скандальные заявления. Началось все с Канады, которую Трамп решил "присоединить" к США. Из-за этого между странами началась таможенная война.

Кроме того, Трампу не нравится, что Канада сблизилась с Китаем в вопросах торговли.

А еще президент США неоднократно заявлял о планах присоединить Гренландию в состав Штатов. Он хотел купить остров за 700 миллиардов долларов, что вызвало скандал в Европе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Венесуэла