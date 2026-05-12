Венесуэла ответила, согласится ли с идеей Трампа стать 51-м штатом

Родригес назвала такую идею абсолютно неприемлемой. Она подчеркнула суверенитет своего государства.

Чиновница произнесла свою речь в Гааге, где находилась на последнем дне слушаний. Суд рассматривает территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной. Речь идет о регионе Эссекибо, который чрезвычайно богат природными ресурсами.

"Мы будем продолжать защищать нашу целостность, наш суверенитет, нашу независимость, нашу историю", - заявил Родригес, добавив, что Венесуэла - "не колония, а свободная страна".

Что именно предложил Дональд Трамп

Скандал вспыхнул после интервью 47-го президента США для телеканала Fox News. О намерениях Трампа сообщил соведущий Fox News Джон Робертс.

Он опубликовал сообщение в социальных сетях по результатам разговора. Трамп сказал, что он "серьезно рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом США".

Официальный Белый дом пока молчит, а другие чиновники администрации Трампа тоже не предоставили никаких комментариев на запросы журналистов.