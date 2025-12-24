ua en ru
Венесуэла назвала задержание США нефтяных танкеров "хуже пиратства"

Среда 24 декабря 2025 18:00
Венесуэла назвала задержание США нефтяных танкеров "хуже пиратства" Фото: посол Венесуэлы Самуэль Монкада (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Венесуэла обвинила США в "самом большом вымогательстве" во время проведения экстренного заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке. Ее посол назвал захват танкеров "хуже пиратства".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Посол Венесуэлы Самуэль Монкада заявил в ООН, что захват военными США нефтяных танкеров является "хуже пиратства".

Он также обвинил Вашингтон в "мародерстве, разграблении и реколонизации Венесуэлы". По его словам, сейчас Соединенные Штаты занимаются "самым большим вымогательством в истории страны".

Экстренное заседание Совбеза ООН было созвано для обсуждения захвата в начале декабря американскими военными нефтяных танкеров у побережья Венесуэлы. Сейчас известно о трех захваченных судах.

Блокада США нефтяных танкеров

Напомним, 16 декабря американский лидер Дональд Трамп объявил полную блокаду для подсанкционных нефтяных танкеров, которые входят и выходят из вод Венесуэлы.

СМИ пишут, что президент США, пытаясь перекрыть основной источник режима Венесуэлы, усиливает давление на президента страны Николаса Мадуро.

По словам экспертов в нефтяной отрасли, если Венесуэла не сможет экспортировать нефть, ее резервуары для хранения заполнятся невостребованными запасами, после чего государственной компании Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) придется начать закрывать нефтяные скважины.

Отметим, глава Пентагона Пит Хегсет предупредил, что США продолжат задерживать танкеры, которые выходят из Венесуэлы. Он подчеркнул, что так будет продолжаться до тех пор, пока режим Мадуро не вернет "все американские активы".

Кроме блокады, Трамп объявил правительство Мадуро иностранной террористической организацией, обвинив его в причастности к наркоторговле. Он также недавно заявил, что не исключает в будущем военной кампании против Венесуэлы.

