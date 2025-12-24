Венесуела назвала затримання США нафтових танкерів "гіршим за піратство"

Венесуела звинуватила США у "найбільшому вимаганні" під час проведення екстреного засідання Радбезу ООН у Нью-Йорку. Її посол назвав захоплення танкерів "гіршим за піратство".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Посол Венесуели Самуель Монкада заявив в ООН, що захоплення військовими США нафтових танкерів є "гіршим за піратство". Він також звинуватив Вашингтон у "мародерстві, розграбуванні та реколонізації Венесуели". За його словами, наразі Сполучені Штати займаються "найбільшим вимаганням в історії країни". Екстрене засідання Радбезу ООН було скликане для обговорення захоплення на початку грудня американськими військовими нафтових танкерів біля узбережжя Венесуели. Наразі відомо про три захоплені судна.