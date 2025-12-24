ua en ru
Венесуела назвала затримання США нафтових танкерів "гіршим за піратство"

Середа 24 грудня 2025 18:00
Венесуела назвала затримання США нафтових танкерів "гіршим за піратство"
Автор: Валерій Ульяненко

Венесуела звинуватила США у "найбільшому вимаганні" під час проведення екстреного засідання Радбезу ООН у Нью-Йорку. Її посол назвав захоплення танкерів "гіршим за піратство".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Посол Венесуели Самуель Монкада заявив в ООН, що захоплення військовими США нафтових танкерів є "гіршим за піратство".

Він також звинуватив Вашингтон у "мародерстві, розграбуванні та реколонізації Венесуели". За його словами, наразі Сполучені Штати займаються "найбільшим вимаганням в історії країни".

Екстрене засідання Радбезу ООН було скликане для обговорення захоплення на початку грудня американськими військовими нафтових танкерів біля узбережжя Венесуели. Наразі відомо про три захоплені судна.

Блокада США нафтових танкерів

Нагадаємо, 16 грудня американський лідер Дональд Трамп оголосив повну блокаду для підсанкційних нафтових танкерів, які входять та виходять з вод Венесуели.

ЗМІ пишуть, що президент США, намагаючись перекрити основне джерело режиму Венесуели, посилює тиск на президента країни Ніколаса Мадуро.

За словами експертів у нафтовій галузі, якщо Венесуела не зможе експортувати нафту, її резервуари для зберігання заповняться незатребуваними запасами, після чого державній компанії Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) доведеться почати закривати нафтові свердловини.

Зазначимо, очільник Пентагону Піт Хегсет попередив, що США продовжать затримувати танкери, які виходять із Венесуели. Він наголосив, що так триватиме доти, доки режим Мадуро не поверне "всі американські активи".

Крім блокади, Трамп оголосив уряд Мадуро іноземною терористичною організацією, звинувативши його в причетності до наркоторгівлі. Він також нещодавно заявив, що не виключає в майбутньому військової кампанії проти Венесуели.

