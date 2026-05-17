ua en ru
Вс, 17 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Венесуэла депортировала в США бизнесмена и союзника Мадуро

05:20 17.05.2026 Вс
2 мин
Для чего могли депортировать союзника Мадуро?
aimg Эдуард Ткач
Венесуэла депортировала в США бизнесмена и союзника Мадуро Фото: арест и депортация Сааба свидетельствуют о новом уровне сотрудничества между США и Венесуэлой (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Венесуэльский бизнесмен и союзник бывшего президента страны Николаса Мадуро Алекс Сааб, был официально депортирован в США.

Об этом заявили в миграционном агентстве Венесуэлы SAIME, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Венесуэла ответила, согласится ли с идеей Трампа стать 51-м штатом

По словам представителя правоохранительных органов, Сааб был арестован в Каракасе в феврале в ходе совместной операции США и Венесуэлы. Это произошло через месяц после того, как американский спецназ захватил Мадуро в Каракасе.

Reuters отмечает, что арест и депортация Сааба свидетельствуют о новом уровне сотрудничества между правоохранительными органами США и Венесуэлы при исполняющей обязанности президента Дельси Родригес.

Также агентство отмечает, что 54-летний Сааб, уроженец Колумбии, ранее был задержан в Кабо-Верде в 2020 году и содержался под стражей в США по обвинению во взяточничестве. В 2023 он был помилован в обмен на освобождение американцев, задержанных в Венесуэле.

По данным источников, Сааб может предоставить американским властям информацию, которая укрепит их уголовное дело против Мадуро.

Что еще известно

Напомним, что Николас Мадуро и его Жена Силия Флорес были доставлены в Нью-Йорк в январе для предъявления уголовных обвинений, в том числе в сговоре с целью совершения наркотерроризма. Но они отрицают предъявленные обвинения.

Несколько лет назад Сааб и его жена жили в Италии. Адвокат Луиджи Джулиано, представляющий его интересы, сказал, что не занимается делами Сааба в США и не может подтвердить депортацию.

Другие факты

Напомним, в апреле власти США разрешили бывшему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене использовать замороженные активы для оплату услуг адвокатов. Это решение, как пояснялось, разблокирует судебный процесс по делу о торговле наркотиками.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп недавно опубликовал карту, на который Венесуэла была закрашена в цвет американского флага. Таким образом Трамп снова намекнул, что хочет видеть эту страну 51-м штатом США.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Венесуэла
Новости
Европа не должна клевать на приманку Кремля: Эстония предостерегла от переговоров с РФ
Европа не должна клевать на приманку Кремля: Эстония предостерегла от переговоров с РФ
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата