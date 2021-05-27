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Венедіктова пояснила, чому суд не відправив Медведчука в СІЗО

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Четвер 27 травня 2021 19:02
Венедіктова пояснила, чому суд не відправив Медведчука в СІЗО Фото: головний прокурор України Ірина Венедіктова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Суд не відправив народного депутата Віктора Медведчука у СІЗО оскільки суддя порахував, що клопотання про його арешт було безальтернативне. Сума застави в 300 млн гривень була занадто великою для людини, чиї активи були заморожені.

Про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова в ефірі "Україна 24".

"Відповім як юрист. Чи Могли ми йти безальтернативно по цій категорії. Ні, тому було клопотання про утримання під вартою з альтернативою внесення застави. Застава була дуже велика - 300 млн гривень. З іншого боку, суддя, коли мотивував рішення, сказав, почекайте, ви наклали санкції, його активи заблоковані. Коли ви ставите таку заставу, то по духу права Ви робите безальтернативне клопотання і просто хочете посадити людину під варту", - заявила вона.

Генпрокурор додала, що якби рішення судді було неправосудне, то вона б пішла до Вищої ради правосуддя.

"Суд вирішив, що оскільки ми наклали санкції на нього, то це безальтернативне. Тому суд пішов таким шляхом. Якщо щось там було неправосудно, я б пішла до Вищої ради правосуддя, але в цьому рішенні судді, підстав для цього немає", - зазначила Венедіктова.

Нагадаємо, 17 травня журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування, в якому представили десятки записів з голосом нібито Віктора Медведчука. За інформацією журналістів, записи були зроблені під час переговорів Медведчука як з представниками так "ДНР" і "ЛНР", так і з політичним оточенням президента Росії Володимира Путіна в період з 2014 по 2018 роки.

11 травня Віктору Медведчуку і його соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку оголосили підозру. За словами генерального прокурора Ірини Венедиктової, підозри стосуються держзради і замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

13 травня суд обрав запобіжний захід Медведчуку, відправивши його під цілодобовий домашній арешт. Вчора Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення першої інстанції про запобіжний захід нардепу.

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