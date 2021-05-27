Венедіктова пояснила, чому суд не відправив Медведчука в СІЗО
Суд не відправив народного депутата Віктора Медведчука у СІЗО оскільки суддя порахував, що клопотання про його арешт було безальтернативне. Сума застави в 300 млн гривень була занадто великою для людини, чиї активи були заморожені.
"Відповім як юрист. Чи Могли ми йти безальтернативно по цій категорії. Ні, тому було клопотання про утримання під вартою з альтернативою внесення застави. Застава була дуже велика - 300 млн гривень. З іншого боку, суддя, коли мотивував рішення, сказав, почекайте, ви наклали санкції, його активи заблоковані. Коли ви ставите таку заставу, то по духу права Ви робите безальтернативне клопотання і просто хочете посадити людину під варту", - заявила вона.
Генпрокурор додала, що якби рішення судді було неправосудне, то вона б пішла до Вищої ради правосуддя.
"Суд вирішив, що оскільки ми наклали санкції на нього, то це безальтернативне. Тому суд пішов таким шляхом. Якщо щось там було неправосудно, я б пішла до Вищої ради правосуддя, але в цьому рішенні судді, підстав для цього немає", - зазначила Венедіктова.
Нагадаємо, 17 травня журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування, в якому представили десятки записів з голосом нібито Віктора Медведчука. За інформацією журналістів, записи були зроблені під час переговорів Медведчука як з представниками так "ДНР" і "ЛНР", так і з політичним оточенням президента Росії Володимира Путіна в період з 2014 по 2018 роки.
11 травня Віктору Медведчуку і його соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку оголосили підозру. За словами генерального прокурора Ірини Венедиктової, підозри стосуються держзради і замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.
13 травня суд обрав запобіжний захід Медведчуку, відправивши його під цілодобовий домашній арешт. Вчора Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення першої інстанції про запобіжний захід нардепу.