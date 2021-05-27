Венедиктова объяснила, почему суд не отправил Медведчука в СИЗО
Суд не отправил народного депутата Виктора Медведчука в СИЗО поскольку судья посчитал, что ходатайство об его аресте было безальтернативное. Сумма залога в 300 млн гривен была слишком большой для человека, чьи активы были заморожены.
"Отвечу как юрист. Могли ли мы идти безальтернативно по этой категории. Нет, потому было ходатайство о содержании под стражей с альтернативой внесения залога. Залог был очень большой - 300 млн гривен. С другой стороны, судья, когда мотивировал решение, сказал, подождите, вы наложили санкции, его активы заблокированы. Когда вы ставите такой залог, то по духу права вы делаете безальтернативное ходатайство и просто хотите посадить человека под стражу", - заявила она.
Генпрокурор добавила, что если бы решение судьи было неправосудное, то она бы пошла в Высший совет правосудия.
"Суд решил, что поскольку мы наложили санкции на него, то это безальтернативное. Поэтому суд пошел таким путем. Если что-то там было неправосудно, я бы пошла в Высший совет правосудия, но в этом решении судьи, оснований для этого нет", - отметила Венедиктова.
Напомним, 17 мая журналисты Bihus.Info обнародовали расследования, в котором представили десятки записей с голосом якобы Виктора Медведчука. По информации журналистов, записи были сделаны во время переговоров Медведчука как с представителями так "ДНР" и "ЛНР", так и с политической окружением президента России Владимира Путина в период с 2014 по 2018 года.
11 мая Виктору Медведчуку и его соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку объявили подозрение. По словам генерального прокурора Ирины Венедиктовой, подозрения касаются госизмены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.
13 мая суд избрал меру пресечения Медведчуку, отправив его под круглосуточный домашний арест. Вчера Апелляционный суд Киева оставил в силе решение первой инстанции о мере пресечения нардепу.