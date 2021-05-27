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Венедиктова объяснила, почему суд не отправил Медведчука в СИЗО

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Четверг 27 мая 2021 19:02
Венедиктова объяснила, почему суд не отправил Медведчука в СИЗО Фото: главный прокурор Украины Ирина Венедиктова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Суд не отправил народного депутата Виктора Медведчука в СИЗО поскольку судья посчитал, что ходатайство об его аресте было безальтернативное. Сумма залога в 300 млн гривен была слишком большой для человека, чьи активы были заморожены.

Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире "Украина 24".

"Отвечу как юрист. Могли ли мы идти безальтернативно по этой категории. Нет, потому было ходатайство о содержании под стражей с альтернативой внесения залога. Залог был очень большой - 300 млн гривен. С другой стороны, судья, когда мотивировал решение, сказал, подождите, вы наложили санкции, его активы заблокированы. Когда вы ставите такой залог, то по духу права вы делаете безальтернативное ходатайство и просто хотите посадить человека под стражу", - заявила она.

Генпрокурор добавила, что если бы решение судьи было неправосудное, то она бы пошла в Высший совет правосудия.

"Суд решил, что поскольку мы наложили санкции на него, то это безальтернативное. Поэтому суд пошел таким путем. Если что-то там было неправосудно, я бы пошла в Высший совет правосудия, но в этом решении судьи, оснований для этого нет", - отметила Венедиктова.

Напомним, 17 мая журналисты Bihus.Info обнародовали расследования, в котором представили десятки записей с голосом якобы Виктора Медведчука. По информации журналистов, записи были сделаны во время переговоров Медведчука как с представителями так "ДНР" и "ЛНР", так и с политической окружением президента России Владимира Путина в период с 2014 по 2018 года.

11 мая Виктору Медведчуку и его соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку объявили подозрение. По словам генерального прокурора Ирины Венедиктовой, подозрения касаются госизмены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая суд избрал меру пресечения Медведчуку, отправив его под круглосуточный домашний арест. Вчера Апелляционный суд Киева оставил в силе решение первой инстанции о мере пресечения нардепу.

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