До суду направили звинувачення проти двох суддів по справах Майдану

Фото: зіткнення під час Революції Гідності (РБК-Україна)

Судді незаконно обмежили свободу 17 учасників черкаського Евромайдана

Слідчі Державного бюро розслідувань направили в суд обвинувачення проти двох колишніх суддів Соснівського районного суду Черкас у справах Майдану. Їх звинувачують у винесенні незаконних рішень обмежують свободу 17 учасників Революції Гідності.

Про це повідомили у прес-службі ДБР.

Звинувачення направлені ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 і ч. 2 ст . 28 ст. 340 Кримінального кодексу України (постановлення завідомо неправосудних постанов, незаконні арешти, що спричинили тяжкі наслідки та незаконне перешкоджання організації і проведення зборів і мітингів).

зокрема, мова йде про незаконне обмеження свободи для 17 учасників черкаського Евромайдана, які були затримані 25-26 січня 2014 року під стінами Черкаської облдержадміністрації.

"У подальшому рішенням обвинувачених, які на той момент працювали суддями Соснівського райсуду Черкас, затриманим громадянам було незаконно обмежена свобода. Так, 14 із них взяли під варту, а у відношенні 3 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", - повідомили в ГБР.

Раніше РБК-Україна писало, що Київська міська державна адміністрація затвердила список присяжних Святошинського райсуду Києва, що дозволить розблокувати справу про розстріли 48 учасників Майдану.

Також повідомлялося, що на початок липня ДБР розслідувало 76 справ Майдану.