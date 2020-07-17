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У ОАСК проходять обшуки у справах Майдану

Київ, П'ятниця 17 липня 2020 16:24
У ОАСК проходять обшуки у справах Майдану
Фото: ОАСК (facebook.com/OACK)
Автор: Игорь Литвиненко

Обшуки не впливають на роботу суду

В Окружному адміністративному суді Києва проходять обшуки. За словами представників ОАСК, обшуки проводяться в рамках розслідування справ Майдану.

Про це повідомили в прес-службі ОАСК.

Як відзначили в суді, обшуки були санкціоновані Лининским районним судом Кропивницького. При цьому суд продовжує роботу в звичайному режимі.

"Сьогодні, 17 липня 2020 року, в Окружному адміністративному суді міста Києва проводяться слідчо-оперативні заходи. Серед озвучених підстав - розслідування "справ Майдану", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що Київська міська державна адміністрація затвердила список присяжних Святошинського районного суду Києва, що дозволить розблокувати справу про розстріли 48 учасників Революції Гідності.

Зазначимо, на початок липня Державне бюро розслідувань повідомило, що проводить розслідування 76 справ Майдану.

Крім цього повідомлялося, що на початку тижня до суду направили звинувачення проти двох черкаських суддів по справах Майдану, які незаконно обмежили свободу 17 учасників черкаського Евромайдана.

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