Венедіктова виключила політику у справі Медведчука: дивимося тільки на склад злочину

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що у справі нардепа Віктора Медведчука немає політики і розглядається тільки склад злочину . Вона також підкреслила, що проросійськість політика і його кумівство з Путіним не мають відношення до даної справи.

"Ми, наприклад, не знали (про прослуховування, - ред.). Коли проводиться контррозвідувальна діяльність, тільки топкерівництво Генеральної прокуратури до цього залучено, коли ставляться підписи над клопотаннями", - сказала вона.

Венедіктова підкреслила, що сучасний офіс генпрокурора не політизований і не дивиться на проросійськість політиків або на те, хто кум президента РФ Володимира Путіна. "Ми не за кумівство і не проти нього... порушив закон - відповідай. Якщо ти не порушив закон, а у тебе така політична повістка, і ти виходиш в регіони з повісткою, яка законна в цій державі, - питань немає. Ми дивимося тільки на склад злочину", - додала вона.