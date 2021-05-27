Венедиктова исключила политику в деле Медведчука: смотрим только на состав преступления

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в деле нардепа Виктора Медведчука нет политики и рассматривается только состав преступления . Она также подчеркнула, что пророссийскость политика и его кумовство с Путиным не имеют отношения к рассматриваемому делу.

"Мы, например, не знали (о прослушке, - ред.). Когда проводится контрразведывательная деятельность, только топ-руководство Генеральной прокуратуры к этому привлечено, когда ставятся подписи над ходатайствами", - сказала она.

Венедиктова подчеркнула, что современный Офис генпрокурора не политизированный и не смотрит на пророссийскость политиков или на то, кто кум президента РФ Владимира Путина. "Мы не за кумовство и не против него… Нарушил закон - отвечай. Если ты не нарушил закон, а у тебя такая политическая повестка, и ты выходишь в регионы с повесткой, которая законна в этом государстве, - вопросов нет. Мы смотрим только на состав преступления", - добавила она.