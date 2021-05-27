Венедиктова исключила политику в деле Медведчука: смотрим только на состав преступления

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в деле нардепа Виктора Медведчука нет политики и рассматривается только состав преступления. Она также подчеркнула, что пророссийскость политика и его кумовство с Путиным не имеют отношения к рассматриваемому делу.
Об этом Венедиктова рассказала в эфире телеканала "Украина 24".
"Мы, например, не знали (о прослушке, - ред.). Когда проводится контрразведывательная деятельность, только топ-руководство Генеральной прокуратуры к этому привлечено, когда ставятся подписи над ходатайствами", - сказала она.
Венедиктова подчеркнула, что современный Офис генпрокурора не политизированный и не смотрит на пророссийскость политиков или на то, кто кум президента РФ Владимира Путина. "Мы не за кумовство и не против него… Нарушил закон - отвечай. Если ты не нарушил закон, а у тебя такая политическая повестка, и ты выходишь в регионы с повесткой, которая законна в этом государстве, - вопросов нет. Мы смотрим только на состав преступления", - добавила она.
Напомним, 17 мая журналисты Bihus.Info обнародовали расследования, в котором представили десятки записей с голосом якобы Виктора Медведчука. По информации журналистов, записи были сделаны во время переговоров Медведчука как с представителями так называемыми "ДНР" и "ЛНР", так и с политической окружением президента России Владимира Путина в период с 2014 по 2018 года.
Отметим, 11 мая Виктору Медведчуку и его соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку объявили подозрение. По словам генерального прокурора Ирины Венедиктовой, подозрения касаются госизмены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.
Как писало РБК-Украина, 13 мая суд избрал меру пресечения Медведчуку, отправив его под круглосуточный домашний арест. Вчера Апелляционный суд Киева оставил в силе решение первой инстанции о мере пресечения нардепу.