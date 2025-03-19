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В Украину экстрадировали застройщика, который обманул инвесторов 42 новостроек Киева

Украина, Среда 19 марта 2025 15:01
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В Украину экстрадировали застройщика, который обманул инвесторов 42 новостроек Киева Фото: Войцеховский экстрадирован в Украину после того, как сбежал за границу
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

Полицейские экстрадировали застройщика. Он обманул инвесторов 42 новостроек Киева и сбежал за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины.

По этим фактам следователи полиции расследовали десятки уголовных производств и дважды задерживали фигуранта. Как стало известно РБК-Украина из собственных источников, речь идет об Анатолии Войцеховском.

"В обоих случаях ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Эти залоги он оплатил и сбежал за границу", - говорится в сообщении.

Полицейские объявили его в международный розыск и нашли в Испании. Сейчас его экстрадировали в Украину, чтобы он наконец предстал перед судом и получил надлежащее наказание за совершенные преступления.

"Сейчас фигурант находится в СИЗО, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 20 млн гривен", - говорят правоохранители.

В Украину экстрадировали застройщика, который обманул инвесторов 42 новостроек Киева

За совершенные преступления ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дело Войцеховского

Фирмы, связанные с Войцеховским, незаконно строили объекты на самовольно занятых участках без полного пакета разрешительной документации по ценам на 30-40% ниже рыночных. Значительное количество зданий так и не достроили, в эксплуатацию ввели лишь несколько.

Обманутые инвесторы до сих пор не могут зарегистрировать право собственности на эти квартиры и подключиться по постоянной схеме к коммунальным сетям. Большинство домов так и остались подключенными по временным схемам, а жители имеют постоянные перебои с электричеством и водоснабжением и платят за это по большим промышленным тарифам. В некоторых многоэтажках вынуждены отапливать жилье дровами.

Следователи полиции при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в городе Киеве расследовали более сотни эпизодов преступлений, связанных с аферами фигуранта.

Вручили ему подозрения за создание организованной преступной группы для самовольного занятия земельных участков, присвоение средств инвесторов, организацию подделки официальных документов и умышленное уклонение от уплаты налогов.

Наложили арест на его имущество стоимостью в 200 млн гривен, 12 обвинительных актов направили в суд.

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