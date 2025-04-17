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Пасхальная корзина 2025: что обязательно должно быть и сколько это стоит

Четверг 17 апреля 2025 08:00
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Пасхальная корзина 2025: что обязательно должно быть и сколько это стоит Сколько стоят продукты для праздничной корзины (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В этом году пасхальная корзина подорожала почти на треть, а сама паска - на 38%. Базовый набор праздничных продуктов украинцам обойдется в 427 гривен, с дополнениями - больше тысячи гривен.

РБК-Украина рассказывает, что положить в пасхальную корзину и во сколько это обойдется.

Что должно быть в корзине и сколько стоят эти продукты

В пасхальной корзине базовыми продуктами являются:

  • паска;
  • пасхальные яйца;
  • творог;
  • колбаса;
  • хрен;
  • соль.

Этот перечень часто дополняют индивидуально, добавляя кагор, ветчину, сало и другие продукты.

Цены на паску зависят от размера выпечки и ее наполнения, чем богаче она украшена, тем дороже стоит. Стоимость пасхальной сдобы:

  • от 32 гривен за паску на 200 граммов;
  • от 114 гривен за паску на 500 граммов;
  • от 400 гривен за творожную паску от 670 граммов;
  • от 700 гривен в кондитерских (не массовое производство).

Пасхальная корзина 2025: что обязательно должно быть и сколько это стоитЦены на пасху в сети АТБ (скриншот сайта АТБ)

Десяток яиц сейчас в среднем стоит 73 гривны, по данным Минфина. Наклейки для писанок - от 10 гривен за упаковку.

Творог стоит в среднем 93 гривны за 300 граммов, корень хрена - от 28 гривен за 100 граммов, кагор украинского производства - от 99 гривен за бутылку.

Средняя цена на мясные изделия, по данным Минфина:

  • варено-копченая салями - 282 гривен за килограмм;
  • бекон - 473 гривен за килограмм;
  • буженина - 571 гривна за килограмм;
  • сало соленое - 264 гривен за килограмм.

Кроме этого, некоторые сети предлагают приобрести сразу готовые праздничные корзины, в зависимости от наполнения цены колеблются от 956 до 3 189 гривен.

Пасхальная корзина 2025: что обязательно должно быть и сколько это стоитЦены на пасхальные корзины в разных сетях (скриншот)

Пасхальная корзина 2025: как изменилась стоимость

По подсчетам Украинского клуба аграрного бизнеса в этом году стоимость пасхальной корзины составит:

  • бюджетный вариант, который включает паску, пасхальные яйца, соль, хрен и свечу - 426 гривен. Это на 33% дороже, чем в прошлом году;
  • если в корзину добавить сыр, колбасу и горчицу, то стоимость возрастет до 847 гривен, что на 23% дороже, чем в 2024 году;
  • если добавить еще кагор, огурцы, томаты и сало - цена составит 1 113 гривен.

Паска в 2025 году дороже на 38,6%, поскольку выросли цены сливочное масло на 71% (сейчас цена составляет 121 гривну за 200 граммов), молоко (+31%, 30 гривен за 500 граммов) и яйца (+61%, 58 гривен за 8 штук).

Великодній кошик 2025: у скільки обійдуться продукти на свято і що найбільше подорожчалоСтоимость пасхальной корзины 2025 (инфографика УКАБ)

Читайте также о том, можно ли есть паску до праздника.

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