Пасхальная корзина 2025: во сколько обойдутся продукты на праздник и что больше всего подорожало

За две недели до Пасхи дешевеет только бакалея, а вот молочная продукция, курятина и большинство овощей дорожают. Ожидается, что до праздника цены на ключевые пасхальные продукты будут оставаться или на текущем уровне, или будут иметь незначительное колебание.

Во сколько обойдется паска

За последний месяц средняя стоимость десятка яиц подскочила на 9% и сейчас стоит 76,4 гривны. За год цена выросла почти на 30%. Накануне праздника спрос будет держать цены на яйца на таком же уровне или может вызвать незначительное колебание. Уже в мае ожидается, что количество яиц на рынке увеличится, поскольку появится продукция из хозяйств населения, а это снизит цену на продукт на 25%.

Нынешний индекс паски значительно вырос: приготовление 3-4 штук выпечки весом по 500-600 грамм по классическому рецепту обойдется в 318,4 гривны, что на 38,6% дороже, чем в прошлом году.

За это время больше всего подорожало сливочное масло - на 71% (сейчас цена составляет 121 гривну за 200 граммов), молоко (+31%, 30 гривен за 500 граммов) и яйца (+61%, 58 гривен за 8 штук).

Мука и сахар за последний месяц подешевели на 8% и 6%, соответственно. Однако, это не компенсирует годового роста цен: мука все еще на 14% дороже, чем в апреле 2024 года, а сахар - на 13%. Стоимость дрожжей осталась неизменной.

Стоимость паски 2025 года (инфографика УКАБ)

Сколько будет стоить пасхальная корзина

Бюджетная пасхальная корзина, которая включает паску, крашанки, соль, хрен и свечу, стоит в среднем 426 гривен. Это на 33% дороже, чем в 2024 году. Если добавить сыр, колбасу и горчицу, то это обойдется в 847 гривен, что на 23% дороже, чем в прошлом году. Корзина с кагором, огурцами, томатами и салом увеличат цену до 1 113 гривен, что на 19% дороже, чем в 2024-м.

Свиной ошеек подорожал на 2% за месяц и сейчас стоит на 20% больше, чем в прошлом году - 275 грн/кг. Цена на сало остается относительно стабильной - 239 грн/кг (+1% за месяц и +1% за год). Твердый сыр подорожал на 5% за месяц и на 21% за год, сейчас он стоит 595 грн/кг.

Цены на помидоры и огурцы за последний месяц немного снизились, но по сравнению с прошлым годом эти продукты дороже на 12-25%. К празднику возможны незначительные колебания, но резкого роста не ожидается.

"В этом году главные составляющие пасхальных расходов - паска, яйца, сыр и мясные продукты. Активизация спроса на эти продукты ожидается следующие две недели. Поскольку в 2025 году 20 апреля Пасху празднуют вместе христиане восточного и западного обряда, то это увеличит спрос на продукты в этот период времени. Хотя потребительская возможность населения существенно не улучшилась, но каждый готовится к празднику и цены значительно снижаться не будут", - рассказал аналитик УКАБ Максим Гопка.

Он также отметил, что на стоимость влияет инфляция и сезонный рост цен. Поэтому в течение почти двух недель, остающихся до Пасхи, цена корзины может еще вырасти на 5-7%.

Цены на пасхальную корзину в Украине 2025 (инфографика УКАБ)