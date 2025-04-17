Великодній кошик 2025: що обов'язково має бути і скільки це коштує

Цьогоріч великодній кошик подорожчав майже на третину, а сама паска - на 38%. Базовий набір великодніх продуктів українцям обійдеться у 427 гривень, із доповненням - більш як тисячу гривень.

РБК-Україна розповідає, що покласти у великодній кошик і у скільки це обійдеться.

Що має бути в кошику і скільки коштують ці продукти

У великодньому кошику базовими продуктами є:

паска;

крашанки;

кисломолочний сир;

ковбаса;

хрін;

сіль.

Цей перелік часто доповнюють індивідуально, додаючи кагор, шинку, сало та інші продукти.

Ціни на паску залежать від розміру випічки та її наповнення, чим багатше вона оздоблена, тим дорожче коштує. Вартість великодньої здоби:

від 32 гривень за паску на 200 грамів;

від 114 гривень за паску на 500 грамів;

від 400 гривень за сирну паску від 670 грамів;

від 700 гривень у кондитерських (не масове виробництво).

Ціни на паску у мережі АТБ (скриншот сайту АТБ)

Десяток яєць зараз в середньому коштує 73 гривні, за даними Мінфіну. Наклейки для писанок - від 10 гривень за упаковку.

Кисломолочний сир коштує в середньому 93 гривні за 300 грамів, корінь хрону - від 28 гривень за 100 грамів, кагор українського виробництва - від 99 гривень за пляшку.

Середня ціна на м'ясні вироби, за даними Мінфіну:

варено-копчена салямі - 282 гривень за кілограм;

бекон - 473 гривень за кілограм;

буженина - 571 гривня за кілограм;

сало солене - 264 гривень за кілограм.

Окрім цього, деякі мережі пропонують придбати одразу готові святкові кошики, залежно від наповнення ціни коливаються від 956 до 3 189 гривень.

Ціни на великодні кошики у різних мережах (скриншот)

Великодній кошик 2025: як змінилась вартість

За підрахунками Українського клубу аграрного бізнесу цьогоріч вартість великоднього кошика складе:

бюджетний варіант, який включає паску, крашанки, сіль, хрін і свічку - 426 гривень. Це на 33% дорожче, ніж торік;

якщо у кошик додати сир, ковбасу та гірчицю, то вартість зросте до 847 гривень, що на 23% дорожче, ніж у 2024 році;

якщо додати ще кагор, огірки, томати і сало - ціна становитиме 1 113 гривень.

Паска у 2025 році дорожча на 38,6%. Оскільки зросли ціни на масло на 71% (зараз ціна складає 121 гривню за 200 грамів), молоко (+31%, 30 гривень за 500 грамів) та яйця (+61%, 58 гривень за 8 штук).

Вартість великоднього кошика 2025 (інфографіка УКАБ)