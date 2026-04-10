Продолжит ли Россия "пасхальное перемирие"? У Путина дали четкий ответ
Россия не будет продолжать "пасхальное перемирие". В то же время в Кремле назвали циничное условие, при котором "мир может наступить сегодня".
Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
По его словам, объявленное "пасхальное перемирие" имеет исключительно гуманитарный характер, и подобные шаги не надо рассматривать как политический сигнал или изменение позиции.
"Как мы неоднократно говорили, и как говорил президент Путин (российский диктатор Владимир Путин), мы хотим не перемирия, мы хотим мира, прочного, устойчивого мира", - сказал Песков.
Он также цинично заявил, что "мир может наступить сегодня", если президент Украины Владимир Зеленский "возьмет на себя ответственность и примет соответствующее решение".
При этом Песков не уточнил, о каком именно решении идет речь, но можно предположить, что он имел в виду вывод украинских войск с территории Донбасса.
Спикер диктатора также прокомментировал заявление Зеленского о том, что Украина может зеркально реагировать на действия России по временному прекращению огня. Песков сказал, что Москва обратила на это внимание, однако больше никаких подробностей по этому вопросу не добавил.
Напомним, еще в конце марта Владимир Зеленский заявил, что он готов к перемирию с Россией на Пасхальные праздники. Он отметил, что за 2-3 дня прекращения огня страна-агрессор не сможет укрепить своих позиций на фронте, поэтому на бои такая инициатива не повлияет.
В четверг, 9 апреля, Песков сообщил, что российский диктатор пока не принял решение о пасхальном перемирии. Однако вчера Путин все же решился на перемирие с Украиной на Пасху - оно будет действовать с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.