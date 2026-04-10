Россия не будет продолжать "пасхальное перемирие". В то же время в Кремле назвали циничное условие, при котором "мир может наступить сегодня".

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС .

По его словам, объявленное "пасхальное перемирие" имеет исключительно гуманитарный характер, и подобные шаги не надо рассматривать как политический сигнал или изменение позиции.

"Как мы неоднократно говорили, и как говорил президент Путин (российский диктатор Владимир Путин), мы хотим не перемирия, мы хотим мира, прочного, устойчивого мира", - сказал Песков.

Он также цинично заявил, что "мир может наступить сегодня", если президент Украины Владимир Зеленский "возьмет на себя ответственность и примет соответствующее решение".

При этом Песков не уточнил, о каком именно решении идет речь, но можно предположить, что он имел в виду вывод украинских войск с территории Донбасса.

Спикер диктатора также прокомментировал заявление Зеленского о том, что Украина может зеркально реагировать на действия России по временному прекращению огня. Песков сказал, что Москва обратила на это внимание, однако больше никаких подробностей по этому вопросу не добавил.